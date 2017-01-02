Красноярск сегодня не только один из самых больших и быстро развивающихся городов страны, но и один из главных сибирских центров отдыха и туризма. Город, расположенный на берегах реки Енисей, порадует гостей своей красивой природой, уникальными культурными и архитектурными объектами. Великая сибирская река Енисей является одной из тех, что не замерзает в зимнее время. Она делит город пополам. Несмотря на большое количество промышленных предприятий, Красноярск неоднократно признавался самым благоустроенным городом России, а на его бескрайних просторах расположено множество достопримечательностей, которые нужно обязательно посетить каждому туристу.

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Активный отдых

В Красноярске очень любят активный вид отдыха, а особенно катание на лыжах и сноуборде. Сейчас сборная этого региона по праву считается сильнейшей в Сибири в зимних видах спорта, поэтому неудивительно, что рядом с Красноярском расположены десятки баз отдыха. Одним из самых популярных является "Бобровый лог". Этот парк расположен в 20 минутах езды от Красноярска, и туда можно смело оправляться всей семьей. Это место для тех, кто любит активный отдых. Зимой там функционирует горнолыжный курорт с 14 трассами для сноубордистов и горнолыжников.

Что посмотреть?

"Столбы"

Фото: yaimore.ru

Прежде всего, Красноярск и его окрестности наполнены необыкновенно красивыми местами. Самыми знаменитыми по праву считаются Красноярские "Столбы" — исполинские каменные скульптуры, возникшие на берегу Енисея путем выветривания. Они являются одним из главных символов Красноярского края. Это место с трех сторон обрамлено притоками Енисея, а территория заповедника просто огромна. С конца XIX века заповедник стал излюбленным местом для отдыха горожан и туристов. Большую популярность это красивое место в Красноярске обрело у скалолазов, которые проводят там многочисленные тренировки.

Черная Сопка

Фото: skyscrapercity.com

Еще одним красивым местом является Черная Сопка, расположенная в пригороде. Это очень древний потухший вулкан. Его высота – 688 метров. С его вершины открывается замечательный вид на весь город, уникальные скалы заповедника "Столбы" и на великую реку Енисей. После Второй мировой войны этот вулкан, о котором среди красноярцев ходят многочисленные легенды, стал предметом поклонения японских пленных, потому что напоминал им родную Фудзияму.

Комплекс писателя Виктора Астафьева

Фото: kp.by

Во время экскурсии по Красноярску стоит посетить мемориальный комплекс писателя Виктора Астафьева. Он расположен в сибирской деревне под названием Овсянка. Именно там родился и вырос великий русский писатель. Комплекс состоит из дома Астафьева и усадьбы его бабушки, которая воспитывала внука с семи лет. В целом мемориальный комплекс в Овсянке будет напоминать каждому жителю Алтайского края музей Василия Шукшина в селе Сростки.

Дивногорск

Фото: pryanik-app.net

Еще одним туристическим местом в Красноярском крае является город Дивногорск, где расположена знаменитая на всю страну ГЭС. Для туристов там ежедневно проходят познавательные экскурсии. Также в Дивногорске в обязательную программу посещения входит катание на канатной дороге. С нее вам открывается замечательный вид на красивую и дикую сибирскую природу.

Как добраться?

Красноярск — один из самых удобных для посещения городов страны для барнаульцев. Добраться из столицы Алтайского края туда можно прямым авиарейсом, рейсом с пересадкой или чартерным. Рейс с пересадкой, как правило, дешевле прямого рейса. Стоимость билета будет варьироваться от 2600 до 7700 рублей в одну сторону. Осуществляет прямые рейсы авиакомпания "НордСтар". Время пути – почти два часа. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям на ВС ATR-42, который рассчитан на 46 человек. Вылет из Красноярска в 16.00, а прилет в Барнаул в 17.50. Вылет из Барнаула будет осуществляться в 18.35, прилет в Красноярск в 20.15.Также до Красноярска можно добраться на автобусе, но путь на нем в тысячу километров будет для вас довольно нелегким. Кроме того, существует прямой рейс до Красноярска на поезде. Билет в купе вам обойдется минимум от 2800 рублей.

Где жить?

В городе есть сразу несколько хостелов, расположенных в центральной части. Например, хостелы "Сибтургид", "Воздух", "Киви" и "Среда". За ночлег и проживание в них вам придется выложить от 500 до 1200 рублей за сутки, в зависимости от условий. Надо сказать, что в Красноярске работает более 30 хостелов и десятки гостиниц, где можно без проблем забронировать номер любому туристу.

Во сколько обойдется отдых в Красноярске?

Красноярск традиционно является лидером Сибири по уровню жизни и уровню заработных плат, поэтому стоимость некоторых услуг там значительно выше, чем в Алтайском крае. Цены на отдых на туристических базах будут составлять в сутки от 2,5 до 3 тысяч рублей с человека. Однако необходимо учитывать, что в период новогодних праздников сумма значительно возрастет. Например, три дня на пригородной базе обойдутся в 9-10 тысяч рублей с человека. А цены за некоторые усадьбы на нескольких туристов могут доходить до 80 тысяч рублей в сутки.