Новосибирск не богат природными красотами, однако в этом городе много развлечений. Здесь есть один из крупнейших в стране зоопарков, самый большой в России аквапарк, театры, выставки и много торговых центров.

Что посмотреть?

Зоопарк

Фото: nesiditsa.ru

Отличное место для семейного отдыха на целый день. Здесь содержится около 11 тысяч особей 738 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Новосибирской области. В зоопарке, например, собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и куницеобразных. Ежегодно зоопарк посещает более полутора миллионов человек. Зимой зоопарк работает с 9.00 до 18.00, без выходных. Билеты для взрослых стоят 250 рублей, для детей (от 7 до 16 лет включительно) – 100 рублей, студентам очной формы обучения до 24 лет входной билет обойдется в 100 рублей, пенсионерам по возрасту и инвалидам II группы, солдатам срочной службы также 100 рублей. Адрес: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1

Дельфинарий

Фото: delfinary.ru

Официально он называется Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он расположен в Новосибирском зоопарке. Для гостей здесь выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские львы и тихоокеанский морж. Также можно посетить выставку морских рыб с туннелем, который проходит сквозь аквариум. Вы увидите более 300 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и океанов. Выставка рыб работает ежедневно с 10.00 до 20.00. В будние дни билет для ребенка стоит 400 рублей, для взрослого — 500 рублей. В выходные каждый билет на 100 рублей дороже. Услуги экскурсовода — от 1,5 тысяч рублей. Цирковое шоу можно посетить в четверг (начало в 15.00), в пятницу (в 12.00 и 15.00), субботу и воскресенье (в 12.00, 14.30 и 17.00). Билет стоит от 800 рублей до 2,5 тысяч, в зависимости от близости к центру. Адрес: ул. Жуковского, 100/4, Новосибирск (территория Новосибирского зоопарка).

Аквапарк "Аквамир"

Фото: antonenkov.com

Новосибирский аквапарк — самый большой крытый аквапарк в России. Его площадь — 35 тысяч квадратных метров. Здесь более 150 водных аттракционов, самый большой волновой бассейн, есть свой спа-комплекс.Стоит это удовольствие по-разному, в зависимости от тарифа: будние дни или выходные, по часам или безлимитный, детский, студенческий, социальный.Средняя цена посещения составляет от 600 до 1550 рублей. Так, например, посещение аквапарка и спа-зоны вместе в будни в течение всего дня для взрослых стоит 1350 рублей, для ребенка до 17 лет — 1150 рублей. В выходной день это 1550 и 1350 рублей соответственно. Адрес: на берегу Оби у Димитровского моста (улица Яринская).

Театр оперы и балета

Фото: ppz001.ru

Один из самых известных театров Сибири дает спектакли почти каждый день. Здесь можно посмотреть балеты "Щелкунчик", "Спящая красавица", послушать оперы "Кармен", "Пиковая дама". Билет стоит от 500 до 5000 рублей. Адрес: Красный проспект, 36.

Как добраться?

Самый простой способ — доехать на рейсовом автобусе. Он ходит ежедневно с 3.00 утра до 20.00 вечера, почти каждый час, а то и два раза в час. Билет на одного человека стоит от 400 до 620 рублей.На своем авто ехать от трех часов, в зависимости от скорости, расстояние — около 230 километров.Также есть возможность доехать организованной группой с автотуром. Есть однодневные маршруты из Барнаула в новосибирский зоопарк, торговый комплекс "МЕГА", театр оперы и балета — в среднем около тысячи рублей на человека туда-обратно.

Где жить?

В Новосибирске есть несколько сотен хостелов, цена в них начинается от 250 рублей за человека на ночь, средняя цена — 450-500 рублей.Немало в городе и гостиниц. Номер на сутки можно снять от 1,5 тысяч рублей, но в среднем 2,5-4 тысячи.

Во сколько обойдется отдых?

Поездка в Новосибирск будет весьма бюджетным вариантом. Она подойдет семьям с детьми: во-первых, не нужно далеко уезжать от Барнаула, во-вторых, стоимость проезда и проживания сравнительно невелика. Можно отправиться сюда на выходные, чтобы посетить основные культурно-развлекательные точки. Человек за проезд отдаст примерно 1 тыс. рублей и за сутки в гостинице 1,5 тыс. Но билеты в театр, музеи и зоопарк лучше купить заранее, на это тоже уйдет всего несколько сотен рублей.