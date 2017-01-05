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Отдыхаем в Сибири: сколько стоит съездить в Шерегеш?

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Сколько брать с собой денег и что там еще можно посмотреть?

Фото: anews.com

Шерегеш находится в Таштагольском районе Кемеровской области. Численность населения – примерно десять тысяч человек. Однако с началом зимнего сезона сюда приезжают тысячи туристов, чтобы покататься на знаменитых горных склонах.Трассы Горной Шории соответствуют стандартам Международной

федерации лыжного спорта. Также Шерегеш славится хорошей инфраструктурой. А наши туристы любят этот курорт за расположение (находится относительно недалеко от Алтайского края) и возможность отдохнуть по весьма невысоким ценам. Кроме того, в Шерегеше будет комфортно всем: начинающим любителям экстремального отдыха и профессиональным спортсменам.

Весь проект "Зимний отдых" смотрите здесь.

Горнолыжный отдых

Любители горных лыж и сноуборда могут освоить все стили катания: фрирайд, фристайл, скоростной спуск.Зону катания в Горной Шории образуют четыре вершины – горы Мустаг (1570 м), Зеленая (1270 м), Курган (1555 м) и Утуя (1143 м). Но основные трассы (всего их десять) проложены по горе Зеленая. При этом гора делится на три сектора: сектор A (компании "Шория-Тур" и "Каскад"), Южный сектор ("Скайвей"), сектор Е ("Новая лига").Интересно, что туристы катаются не только по трассам, но и в лесу. Однако "бывалые" отмечают, что выбирать такой способ отдыха имеет смысл только после выпавшего снега, когда там еще никто не катался.

Ски-пассы

Денежный расчёт за все услуги ведётся как наличными или банковскими картами, так и по специальной карточке. Она стоит примерно 100 рублей, и на нее следует положить деньги. Карточку можно использовать на подъёмниках, а также для походов в платные туалеты. Также есть суточные абонементы, которые обойдутся примерно в 1500 рублей.

Что посмотреть?

Гора Мустаг

Фото: photosight.ru

Одна из достопримечательностей Шерегеша — Гора Мустаг. Ее высота — 1570 метров. Мустаг является самой высокой точкой Горной Шории и её святыней. Подниматься на грозную гору самостоятельно не рекомендуется. Однако это можно сделать в составе экскурсии. Во время зимнего сезона южный спуск горы, где находится трасса "Доллар", пользуется популярностью у любителей скоростного спуска.

Поклонный крест

Фото: photosight.ru

Это, пожалуй, одна из главных достопримечательностей курорта. Крест расположен на горе Курган. В ясную погоду его можно увидеть из многих точек поселка. Для того чтобы установить крест, потребовался вертолет. Высота креста — около 20 метров, а вес — порядка 7,5 тонн. Экскурсии на гору Курган проходят в течение всего года. Добраться до главной достопримечательности можно пешком от верхней станции подъемника "Хлебница" либо на снегоходе.

Дом Йети

Фото: news.ivest.kz

Домом Йети называют Азасскую пещеру. Она находится в Таштагольском районе, в 18 километрах от посёлка Усть-Кабырза и в 35 километрах от горнолыжного курорта. Пещера была освоена туристами относительно недавно. Говорят, что в таинственной Азасской пещере проживает снежный человек. Кроме того, популярностью среди туристов пользуется водопад Корбу, Шорский национальный парк и скалы-останцы "Верблюды".

Как добраться?

Добраться из Барнаула до поселка Шерегеш можно несколькими способами. Один из самых распространенных вариантов – трансфер. Он обойдется в среднем в 1500 рублей. Владельцам личных автомобилей поездка в Шерегеш выльется примерно в 4500-5000 рублей, в зависимости от того, какой расход топлива. Если вы едете большой компанией, то можно нанять маршрутку. В этом случае проезд обойдется примерно в 1200 рублей. Прямого рейса автобуса в Шерегеш из Барнаула не существует, так что придется добираться с пересадками. Билет в одну сторону до Новокузнецка обойдется в 810 рублей. А еще же надо добраться до горнолыжного курорта. Самый дорогой и, пожалуй, самый непопулярный вариант — такси. Заказать автомобиль можно, но это обойдется в круглую сумму – минимум в 8000 рублей.

Где жить?

Можно снять квартиру или комнату в поселке. Квартира обойдется примерно в 3000 рублей в сутки. Обычно там несколько спальных мест, так что в среднем на одного человека придется около 700 рублей, и это самый дешевый вариант. Если, конечно, у вас там не живут друзья или родственники, у кого можно пожить бесплатно. Однако в этом случае вы будете жить довольно далеко от спусков и придется как-то добираться до склонов (примерно четыре километра). Также есть отели и гостиницы. Они находятся в непосредственной близости от спусков. Но и обойдутся значительно дороже. Стоимость номеров начинается примерно с 2500 рублей и доходит до 16 000 в сутки. Если вы отдыхаете большой компанией, то можно снять коттедж. Можно найти дом даже за 6000 в сутки и до бесконечности. Дома рассчитаны в среднем на десять человек. Есть кухня, на которой можно готовить, автостоянка. Дети до пяти лет размещаются бесплатно.

Во сколько обойдется отдых в Шерегеше?

Отдых в Шерегеше обойдется минимум в 5000 рублей и до бесконечности. Тем, у кого нет личного инвентаря, придется прибавить еще аренду лыж, сноубордов и специальной одежды – это около 750 рублей в сутки. Также не забудьте внести в статью расходов питание. Питаться можно в ресторанах и кафе или готовить самостоятельно. Если, конечно, вы живете в квартире или сняли коттедж. Естественно, цена на отдых в Шерегеше зависит от сезона. На Новый год и на выходные дни стоимость услуг значительно повышается.

Сколько длится сезон?

Горнолыжный сезон в Шерегеше длится с ноября по май. Иногда лыжники приезжают в Горную Шорию уже в октябре.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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