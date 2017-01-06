Как это ни печально, но новогодние каникулы не вечны. Если вам не удалось никуда съездить, или вы уже вернулись в столиц Алтайского края, то весело провести оставшиеся дни вам поможет наш путеводитель. А Барнаулу есть чем порадовать и жителей, и гостей города. Есть и отличная возможность покататься на лыжах, в том числе и на горных.

Где покататься на лыжах и коньках в Барнауле?

Всего в Барнауле действует 14 лыжных баз, где можно покататься на лыжах, а катков — порядка 20. Почти везде инвентарь можно взять напрокат. Кроме лыж и коньков здесь предлагают также санки, ватрушки и прочее. А вот покататься на горных лыжах в Барнауле можно пока только в одном месте.

Авальман

Фото: altaex.ru

Горнолыжный комплекс "Авальман" расположен в 15 минутах езды от центра Барнаула.Здесь имеются три лыжных трассы для взрослых и одна детская, а также сноуборд-парк.Работают в комплексе и буксировочные подъемники. Детская трасса оборудована малой одноместной канатной дорогой BabyLift.Если у вас нет необходимого снаряжения, его можно взять напрокат: это лыжи, ватрушки, санки, сноуборд и другое.На территории комплекса работает парковка, также имеются гостиница и кафе.Для всех желающих открыта "Школа обучения катанию на горных лыжах и сноуборде". Занятия проводят квалифицированные инструкторы-профессионалы.

График работы: Пн-пт с 13 до 22 часовСб-вс с 10 до 21 часа

Как добраться: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Абаканская, 3 г.

Общественный транспорт: Трамвай № 7 до остановки "Дачи БМК"Автобусы: № 111, 104, 108, 109, 28, 2, 55.Маршрутки: № 33, 128 до остановки ТСЖ "Городок"

Цены:

В будние дни один час подъемника обойдется в 250 рублей, в праздники и выходные — 300 рублей.

Стоимость комплекта горных лыж и сноуборда напрокат – от 200 до 250 рублей в час

Номер в отеле – 2000 рублей.

Кафе (средний чек) – 300 рублей.

Аквапарк

Фото: akvaparki-mira.ru

Хотите вспомнить лето, пляж и веселые брызги? Тогда вам прямиком в барнаульский аквапарк.Своим гостям аквапарк предлагает четыре бассейна. Это большой бассейн, в котором установлен комплекс из пяти различных горок и гидромассажные сооружения, детский бассейн с фонтаном и надувными игрушками, волновой бассейн, в котором можно представить себя на берегу моря, искусственное озеро на втором этаже для тех, кто хочет побыть в уединении.Также на втором этаже имеется кафе для тех, кто проголодался.Помимо основной зоны, в аквапарке имеется VIP-зона с финской сауной, хамамом, инфракрасной сауной, душем впечатлений, соляной пещерой, джакузи и ванночкой для ног с контрастным душем.

График работы: с понедельника по четверг санитарные дниПт: Аквазона с 12-00 до 23-00SPA и Relax-зона с 16-00 до 23-00Сб и вс.: Аквазона с 10-00 до 23-00SPA и Relax-зона с 11-00 до 23-00

Как добраться: Аквапарк располагается в ТРЦ "Европа". Сюда удобно добраться как на автомобиле, так и на общественном транспорте до остановки "Рабочая" или "Георгиева".

Цены:

В зависимости от выбранного тарифа и возраста.

Для взрослых аквапарк на 2 часа обойдется в 700 рублей; Дети (ростом до 150 см) – 600 рублей. Дети от трех лет и ростом до 120 см – 500 рублей. Дети от 0 до 3 лет – бесплатно.Если брать на весь день, то взрослым – 1200 рублей, подросткам – 1000 рублей и дошкольникам – 900 рублей.

Зоопарк

Зима – не повод запираться в четырех стенах. Тем более когда кругом столько интересного! Совместить приятное с полезным вы можете, прогулявшись по барнаульскому зоопарку "Лесная сказка". Он работает круглогодично и всегда рад гостям. Здесь вам расскажут, как переносят сибирскую зиму животные из жарких стран. Во всей красе увидите шикарные шубы лисиц, песцов и задорных белок. Узнаете, залегли ли в спячку медведи, как живут розовые пеликаны и нужна ли дополнительная шуба льву и пуме.В "Лесной сказке" живут гималайские медведи, красные и черные волки, грузинские снежные лисы, кенгуру, носухи, лев, тигры и многие другие животные. В коллекции зоопарка 16 очень редких животных, занесенных в Красную книгу.Кроме того, на территории зоопарка очень красиво.

График работы: Зоопарк работает с 10:00 до 17:00Касса работает до 16:30

Как добраться: Адрес зоопарка: Барнаул, ул. Энтузиастов, 10-аПроезд общественным транспортом до остановки "Стадион" (ул. Энтузиастов)Автобус 1, 10, 39, 113, 113д, 114, 138, 149Троллейбус 1Маршрутное такси 18, 27, 50, 51, 58, 68, 73, 80, 121, 144, 256

Цены: Взрослые (от 15 лет) – 200 рублейДети (от 3 до 15 лет) – 100 рублейДети (до 3 лет) – бесплатноТакже существует система скидок и льгот для пенсионеров, студентов, инвалидов, участников боевых действий и пр. Подробности нужно уточнять в кассе.

Контактные зоопарки



Фото: vdvsp.ru

Если на улице разыгралась метель или сильные морозы, поднимут настроение милейшие питомцы из контактных мини-зоопарков.

Здесь можно не только посмотреть на зверушек, но и потрогать их, покормить и даже подержать на руках. Контактные зоопарки в Барнауле быстро завоевали популярность. И это не удивительно – здесь можно увидеть сразу до 30 видов животных: морские свинки, курочки, питоны, попугаи, еноты, цыплята, ежи, козочки, ягнята и многое другое. Впечатлений от посещения такого чудо-места и у детей и взрослых остается много.

Страна Енотия: ТЦ Кристалл ул. Балтийская,23, тел: +7 (3852) 57–37–33, время работы: ежедневно 10:00–21:00

Трогательный зоопарк: ТРЦ Арена, ул. Павловский тракт,188, тел: +7–913–232–40–76, время работы: ежедневно 10:00–22:00

Лесная братва: ТРЦ Малина, ул. Попова,82, тел:+7–913–099–11–01, время работы: ежедневно 10:00–21:00

Контактный зоопарк: ТРЦ Европа, ул. Павловский тракт,251в, тел:+7–962–795–51–69, время работы: ежедневно 10:00–22:00

Приключения рядом с домом: квесты в Барнауле

Все большую популярность завоевывают квесты. Барнаул – не исключение. В конце 2016 года в столице Алтайского края действует около 30 организаций, предлагающих реалити-квесты разных форматов и рассчитанных на разный возраст.

Почему стоит принять участие в квесте?

Это прекрасная возможность пережить настоящее приключение, не уходя далеко от дома, испытать прилив адреналина, будучи при этом в совершенной безопасности. И проверить свою ловкость и смекалку. Участвовать в квестах можно в любую погоду. Когда метель или сильный мороз не позволит вам встать на лыжи или коньки, но хочется пережить настоящее приключение, выбирайте квесты.К тому же это очень полезно — задачи и головоломки позволяют "встряхнуть мозги", для подростков это еще и отличный опыт работы в команде, когда результат игры зависит от каждого игрока.

Как играют в квесты?

Чаще всего барнаульцам предлагается формат "побег из комнаты". Выполнить все задания нужно за 60 минут. Но чтобы это сделать, необходимо найти все спрятанные предметы, раскрыть множество головоломок и тайн.

Примеры квестов в Барнауле:

"Пираты. Карибский бунт!"

Выбраться из клетки и захватить корабль за час под силу только настоящим флибустьерам! В новом приключении реалити-квеста "Паранойя" вы окажетесь на корабле XVII века. Золотой век пиратства, оружие, карибский ром и бунт на корабле.

Где пройти: Паранойя, тел: +7-(983)-548-2678 г. Барнаул, ул. Союза Республик, 32а

"Индиана Джонс"

Вы – группа археологов, попали ко входу в древний храм. Это место давно заброшено, но отважному искателю приключений – Индиане – удалось побывать там. Часть наблюдений он зафиксировал в своем дневнике. Теперь вам нужно открыть врата храма, пробраться внутрь и добраться до главного сокровища.

Где пройти: Взападне, тел: +7-913-363-7400. г. Барнаул ул. Папанинцев, 117

"Ошибка Ганнибала"

Скажи мне, где пропавшие без вести девочки? Улики, что есть у нас — указывают на тебя. Ты бы уже был за решёткой, если бы не одно но: мы не верим, что дети были убиты тобой. Твой единственный шанс оправдать себя перед лицом закона — отправиться в логово и доказать свою невиновность. Не разочаруй нас, мы верим в тебя.

Где пройти: Royal Quest, тел: 8-963-520-1800, г. Барнаул, проспект Ленина 108

"Перфоманс Астрал"

Ваши тела обездвижены, но вы живы! Все кто видят вас в реальном мире считают что вы в коме! Но это не так! Во сне ваши души кто-то выкрал из тел и надёжно спрятал в Астрале, чтобы использовать ваши тела для выхода в мир живых ! ВЫ души которым нужно найти свои тела и не быть поглощенными нечестью Астрала!

Где пройти: АртRoom, тел: +7 (3852) 60-51-01, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 75

Сколько стоит сыграть в реалити-квест?

Стоимость игры для команды из двух-четырех человек от 1600 до 2000 рублей. Цена варьируется от уровня сложности тестов. Если в вашей команде будет еще один или два игрока, то готовьтесь за них доплатить.

Это далеко не весь список развлечений. Отдыхайте с удовольствием!