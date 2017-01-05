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Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время?

, ИА "Амител"
Католики и православные, отмечая Рождество, пользуются разными календарями летоисчисления

Фото: bglife.ru

Рождество Христово празднуют 25 декабря  не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии. Русская православная церковь и ряд других церквей празднуют рождество 7 января. ИА "Амител" выяснило, почему так произошло. Дело в том, что католики и православные, отмечая Рождество, пользуются разными календарями летоисчисления. Католики — григорианским, православные — юлианским. Однако любой календарь несовершенен. Несоответствие астрономического времени с календарным всегда являлось "камнем преткновения".  

Католическая церковь провела реформу с восстановлением даты весеннего равноденствия — 21 марта. Автор проекта был итальянский врач, математик и астроном Алогий Лилио, но введенный календарь назван григорианским, по имени осуществившего эту реформу — римского папы Григория XIII.

Римский папа выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 октября), а также ввел правило, по которому в будущем из каждых 400 лет из календаря календаря для выравнивания с астрономическим временем будут выбрасываться 3 дня. Католические страны перешли на новый календарь практически сразу (против папы не попрешь), протестантские "со скрипом". Одной из последних была Великобритания, в 1752 году, ну и до самого конца держалась только православная Греция, которая приняла григорианский календарь только в 1929 году.

Русская православная церковь продолжает пользоваться "старым стилем", то есть юлианским календарем.  Юлианский календарь ввел в употребление Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Разрабатывали его якобы египетские астрономы (александрийские астрономы во главе с Созигеном). Окончательный вариант он принял в 8 году нашей эры. Год начинался с 1 января, так как именно в этот день избранные консулы вступали в должность, ну и дальше все как мы знаем — 12 месяцев, 365 дней, иногда 366. Когда в 1918 году в стране Советов была попытка ввести григорианский календарь, церковь такого решения не одобрила и все осталось по-прежнему, на юлианском времени.

Фото: pixonline.org

Разница между двумя стилями каждые 100 лет увеличивается на 1 день. Сейчас, юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней. Именно этот срок и обуславливает временную разницу между католическим и православным Рождеством. 

Несмотря на существенную разницу в календарном исчислении, суть рождества неизменна. Ведь точная дата рождения Иисуса до сих пор не установлена. Различные источники склоняются к определению даты рождения Христа между XII и I годами до н.э.

Традиции православного Рождества 7 января уходят корнями далеко в дохристианские времена. Именно в этот день древние римляне чествовали языческого бога Сатурна. Сатурналии приходились на конец декабря, период зимнего солнцестояния,  и были связаны с завершением земледельческих работ.

Во времена введения христианства, большинство языческих праздников было наполнено новым, христианским смыслом, в их числе и Рождество.

Празднование Рождества – одна из самых красивых традиций христианства. Этот праздник по значению второй после Пасхи. Не смотря на различие в некоторых нюансах и традициях празднования католиками и православными, день Рождества Христова наполняет души всех христиан единой, светлой радостью

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Комментарии

5.01.2017 10:00
СашОК

Весь мир празднует рождество, а некоторые - обрезание младенца...

0  0
5.01.2017 10:16
- гость -

СашОК 5 января 2017 г. 10:00 Весь мир празднует рождество, а некоторые - обрезание младенца...

Весь празднующий рождество мир сам обрезан, лишь некоторые православные - нет...

0  0
5.01.2017 10:19
- гость -

СашОК 5 января 2017 г. 10:00 Весь мир празднует рождество, а некоторые - обрезание младенца..

Весь празднующий рождество мир - это 10 % от всего мира

0  0
5.01.2017 10:20
- гость -

Не очень то они и празднуют. Сидят по домам, наблюдая за беженцами из окошек.

0  0
5.01.2017 12:10
- гость -

Патамушта мракобесы и готовы зимние праздники хоть летом справлять, лишь бы супер-книги не переписывать из-за неточностей древнего календаря.

0  0
5.01.2017 12:34
- гость -

католики и правоверные христиане празднуют рождество Христа, а православные отмечали рождество Каляды, давшего предкам календарь (Коляды дар). В нем лето 9 месяцев по 40-41 дню. Такой календарь гораздо точнее и удобнее современного.

0  0
5.01.2017 13:57
Баба Маня

Христос все же один раз родился, а мир отмечает этот праздник дважды. Значит одна из церквей в ереси, а вместе с ней и паства. Вопрос: кто в ереси?

1  0
5.01.2017 14:38
- гость -

здоровы будем, бояре!

0  0
5.01.2017 15:31
Коренной житель АК

По религиозному принципу рождество должно раньше наступать нового года!

0  0
5.01.2017 17:46
- гость -

5.01.2017 13:57 Баба Маня

Мань, почему одна, обе врут.

0  0
5.01.2017 19:01
leonid_vkontakte

По религиозным понятиям, наверное тоже задам вопросы - ересь. Потому что на подобные вопросы верующим, они отвечают: НЕ задумывайся, или верь или нет ! То есть ответа не дают. И так, если Иисус Христос- еврей, как утверждают сами евреи, почему они с нами православными и католиками--не единоверцы ? Наверное это объединение им не нужно ? Почему они не стремятся собрать свой народ на единой территории, а тех кто это делает называют сионистами и проклинают ?Много подобных вопросов и к "просвященным и посвященным" других религий. Все до одной религии, кроме сатанинских, призывают ко всеобщей любви и покорности, к уважению других наций на словах , а вообще-то это совсем ИМ не нужно ! И это "разделяй и ВЛАСТВУЙ" будет всегда.

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