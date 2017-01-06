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Как празднуют Рождество в разных странах мира?

, ИА "Амител"
Рождество празднуют более чем в 100 странах мира и в каждой есть свои традиции и обычаи

Фото: fotodes.ru

Хоть традиции празднования Рождества Христова в разных странах мира и очень похожи, все-таки везде есть свои оригинальные мелочи. Но едино для всех то, что Рождество — праздник, который проводят в кругу друзей и близких.

Австрия

Фото: http://traveladdictsnet.c.presscdn.com

Австрийцы любят украшать елку непривычными нам игрушками и гирляндами, а продуктом, которым они невероятно гордятся, — шоколадом и марципаном. По всей стране задолго до Рождества начинают работать специализированные рождественские базары.

В начале рождественского поста, который австрийцы называют адвент, в домах украшают специальный венок. А на венок устанавливают четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна из них, во второе — две и так до кануна Рождества, в который горят все свечи. На рождественском столе обязательно есть сазан и пряная выпечка.

Китай

Фото: http://www.johnspeaktrust.co.uk

Рождество в Поднебесной — неофициальный праздник. И отмечают его только в крупных городах. Как и любые другие заимствованные праздники, Рождество в Китае сильно видоизменилось. Лишь около 5% населения страны являются христианами, поэтому об истоках Рождества и истории его символов китайцы знают очень мало. В некоторых западных компаниях сотрудники получают отгулы. Торговые центры на западный манер ставят большие елки, украшают павильоны атрибутами праздника.

Китайцы не сидят в этот день дома, они ходят развлекаться в клубы и бары, встречаются с друзьями и близкими. Европейцам такое поведение больше напоминает празднование Дня Святого Валентина. Дарить подарки не обязательно. Это традиция других популярных праздников — Весеннего фестиваля и Китайского Нового года.

Аргентина

Фото: http://travel-ekb.com

Члены семьи собираются за столом за несколько часов до наступления Рождества. В полночь открывается сидр или шипучка, а после все выходят на улицу взрывать петарды или стрелять из ружья по воздушным шарам.Раньше на праздничном столе всегда была индейка, но последнее время все чаще выбор аргентинцев падает на жареную говядину или телятину (они готовят национальное блюдо асадо). Елку украшают в строгом стиле — шарами одного-двух цветов. В церковь ходят немногие. Развлекательные заведения 25 декабря закрыты. 

Греция

Фото: http://www.pemptousia.gr

Несмотря на то, что это православная страна, Рождество здесь праздную вместе с католиками — 25 декабря. Елку и праздничный стол украшают фруктами, орехами, инжиром, изюмом и т. д.Во время праздничных дней греки поют рождественские гимны. В некоторых регионах молодежь ходит колядовать, только в награду они получают не угощения, как это принято по русскому обычаю, а деньги. Дарить принято практичные вещи — одежду, книги, деньги, предметы для дома. Главное блюдо — запеченная индейка. Заранее готовится сладкое печенье курабье с миндальными орехами и медовое печенье — меломакароны.

Есть у греков и аналог русского кулича — сладкий хлеб Христопсомо. Делают его из сдобного дрожжевого теста с маслом, вина, миндаля и набора ароматных специй. Украшают крестом, в центр которого втыкают грецкий орех в скорлупе.

Исландия

Фото с сайта http://www.farmholidays.is

Рождественские легенды этой страны богаты и интересны. В предвкушении подарков дети уже 12 декабря выставляют на подоконник ботинки. Причем получат они их сразу от 13 сказочных существ — полу-людей — полу-троллей Йоуласвейннов. Дети, которые плохо себя вели в этом году, увидят в башмаках картофелину. А к самым несносным придет кошка с тремя глазами, бородавками и торчащими зубами — Грила. Также легенды гласят, что она забирает в ночь перед Рождеством всех детей, которым не досталось в подарок новая одежда.Традиционное рождественское блюдо — белая куропатка. Эти птицы не летают и поймать их можно руками. Так что такой рождественский обед могли себе позволить даже бедные люди, у которых не было ружья. Еще один атрибут праздника, отсылающий нас в глубь истории, это листовой хлеб. Зерно в Исландию всегда завозилось и было дорогим. Поэтому тесто во время приготовления хлеба раскатывали очень тонко и складывали в фигуры-символы Рождества. Десерт — рисовый пудинг с одной миндалиной. По радио в ночь перед праздником транслируется церковная месса, а по телевидению прекращаются все программы.

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