В Алтайском крае днем, 2 января, продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, днем на большей части территории края ожидается снег, местами сильный снег, по югу мокрый снег, в отдельных районах метель, гололёдные явления, на дорогах снежные заносы, гололедица.
Температура воздуха днем -1 -6 градусов мороза. По югу потеплеет до +4 градусов. Ветер юго-западный, 11-16 с усилением до 17-22 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.
В Барнауле также временами снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Днем столбики термометров покажут -1 -3 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, 11-16 метров в секунду. порывы до 22 метров.
Напомним, что сильная метель на территории края разыгралась в Алтайском крае 1 января во второй половине дня. Из-за непогоды в регионе были перекрыты ряд трасс.
Комментарии