Фото: twitter.com
Неизвестный в новогоднюю ночь проник на закрытую территорию холма Маунт-ли и с помощью черной тряпки изменил запись Hollywood ("Голливуд"), сделанную большими белыми буквами на Голливудских холмах. Об этом пишет "ТАСС".
#HOLLYWOODSIGN UPDATE: Crews working to remove black tarps after vandal alters landmark to read '#Hollyweed' https://t.co/cmkNgpA1D5 pic.twitter.com/bMuWRk6j8u— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 1 января 2017 г.
Действия мужчины попали в объективы камер видеонаблюдения. Таким образом, получилось, что на холме теперь написано "Hollyweed. Это слово, в свою очередь, переводится как "святая марихуана".
Полиция начала расследование и приступила к поиску хулигана.
Комментарии
Это ещё фигня. Наши полицмены умудряются из обычной конопли при помощи дела прошитого белыми нитками,сделать марихуану.
Это ещё фигня. Наши полицмены умудряются из обычной конопли при помощи дела прошитого белыми нитками,сделать марихуану.
а ты ее на канаты для фрегата собирал
Че, на траххолме нет ни одной камеры? )
барнаул в опасносте!
когда еду в автобусе, надпись ТЦ ЛЕТО разворачивается и получается ОТЕЛ
(отражается в стекле)
Жжете. Переводится как сорняк, а не марихуана
А у нас сорняк=марихуана.
2.01.2017 09:26
- гость - именно в опасности , городские власти перенесли проект ТБО - свалки с западной окраины города на южную наивно полагая, что решили проблему ., а то ветер как дул юго-западный и накрывает город в обоих вариантах вонью и гарью это они не понимают ! и то что на ,Южном и окрестных поселках народу больше чем во Власихе и чем они хуже ?
заколёп уже своей свалкой, писали уже, что никто ее пока туда не собирается переносить
вообще-то везде люди живут.Чем Вы лучше?
гость 09:37 "Жжете. Переводится как сорняк"
Здесь многозначные слова, дословно Holly weed - "остролистная марихуана" holy weed - с одним л (l) - "святая марихуана"
DAMMIT! 2 января 2017 г. 10:43
тогда и остролистный лес недалеко от этого ушел )
гость 10:48 Игра слов, вы же по-русски многозначность и намеки в словах понимаете, так и здесь
2.01.2017 10:38
- гость -
свалка на Южном в проекте нового ген. плана , он сейчас на согласовании ! обкладывать город мусорными кучами хреново , что во Влаисхе , что На Южном т.к. ветер югозападный , а нынешний ТБО с канализационными остойниками , золоудалением с ТЭЦ и свалкой пром отходов никуда не уйдет и будет также травить город с севера , а теперь хотять навалить кучу д. с юга , что б всем нюхалось , хотте жить в опе живите , жители Южного и окрестных поселков категорически не согласны !
это как с мусорами и сорняками?
Не хотите ТБО будет ПБО
А где именно около Южного хотят сделать свалку?
прямо за Марией ра
Сразу за буквами "холливуд"
8 ноября 2016 года жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны, все правильно написал.
а как можно переделать надпись барнаул?
переставить буквы
Да это не первый раз у них Hollywood переделывают, уже и систему защиты установили от "вандалов", а ничего не помогает...
Первый раз буквы изменили 1 января 1976 г.