Фото: growinggarden.ru
Два человека погибли в результате обрушения части многоэтажного жилого дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области. Об этом пишет "ТАСС".
ЧП случилось вечером в воскресенье, 1 января. Спасатели, приехав на место ЧП, провели эвакуацию. Им удалось спасти четырех человек из-под завалов. Среди спасенных было двое детей. Разборы завалов и поиски пострадавших продолжаются.
На месте обрушения работают около 70 человек и 16 единиц техники. Пока неизвестна причина происшествия.
Комментарии
9 человек погибло...
они там пляски устроили?