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Гражданка России оказалась в числе погибших при теракте в стамбульском ночном клубе Reina, пишет "ТАСС". Эту информацию изданию подтвердили в генконсульстве России в Стамбуле.
Как пишет издание, изначально считали, что погибшая является гражданкой Азербайджана. Но, как отметил представитель генконсульства, найденные при девушке документы подтверждают ее российское гражданство.
Процедура опознания погибших в Стамбуле уже завершена. Известно, что больше россиян среди погибших и раненных.
Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.
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щяс все азеры - россияне