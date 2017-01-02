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В Москве произвел посадку самолет Ил-86 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства. Воздушное судно летело в Америку специально за российскими дипломатами. Посадку самолет произвел в аэропорту "Внуково", пишет газета "Известия".
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Как сообщалось ранее, США объявили 35 российских дипломатов персонами нон-грата. Они должны были вместе с семьями покинуть страну в 72 часа.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет высылать американских дипломатов.
Комментарии
если без ответки, значит за дело выслали
Железное умозаключение! ))))
- гость - 2 января 2017 г. 11:33 если без ответки, значит за дело выслали
Ты бы хоть выпил что ли...., а то трекнешься.., если бы всех дипломатов высылать, то мир остался без дипломатии. По сути все дипломаты всего мира занимаются "делом"....
Делов-то, не всех же выслали))
Дипломаты сейчас нахрен не нужны. Все вопросы можно по телефону решить. Они были актуальны лет сто назад, когда не было быстрой связи, а вопросы решать и темы разруливать надо было. А сейчас это просто бессмысленная трата денег. Отряд не заметит потери бойца.
- гость - 2 января 2017 г. 12:32 Там добрая половина третьих секретарей и атташе , а это сотрудники СВР под прикрытием ,щас споют песню "С чего начинается Родина", получат по медали, кому то звание досрочно, как утешительный приз ну и все...
- гость - 2 января 2017 г. 12:32 Дипломаты сейчас нахрен не нужны. Все вопросы можно по телефону решить.
Для начала попробуй решить только по телефону какую-нибудь бытовую проблему. ПОтом про дипломатов говорить будешь.