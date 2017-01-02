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Больше тысячи человек приняли участие в марше, который прошел в центре Киева, в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры,. Об этом пишет Gazeta.ru.
Как уточняет издание, в марше принимают участие сторонники украинской националистической партии "Свобода". Шествующих сопровождали военнослужащие Национальной полиции. Впереди колонны шла девушка с портретом Бандеры в руках.
Марш прошел по центральным улицам украинской столицы.
Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. В молодости был известен под псевдонимами "Баба", "Лис", "Степанко", "Малый", "Серый", "Рых", "Матвей Гордон", "Крук", а также некоторыми другими
Комментарии
Эта молодёжь-поневоле не поймёшь-гып-гып-гопоньки.Хорошо что стрелять не взялись,видимо опасаются ,что в ивропу не примут .а так бы хотелось...
а кто больше людишек загубил Стёпа или картавый ???
И в Одессе прошли бандеровцы