Фото: news.pn
Больше тысячи человек приняли участие в марше, который прошел в центре Киева, в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры,. Об этом пишет Gazeta.ru.
Как уточняет издание, в марше принимают участие сторонники украинской националистической партии "Свобода". Шествующих сопровождали военнослужащие Национальной полиции. Впереди колонны шла девушка с портретом Бандеры в руках.
Марш прошел по центральным улицам украинской столицы.
Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. В молодости был известен под псевдонимами "Баба", "Лис", "Степанко", "Малый", "Серый", "Рых", "Матвей Гордон", "Крук", а также некоторыми другими
Комментарии
Эта молодёжь-поневоле не поймёшь-гып-гып-гопоньки.Хорошо что стрелять не взялись,видимо опасаются ,что в ивропу не примут .а так бы хотелось...
а кто больше людишек загубил Стёпа или картавый ???
И в Одессе прошли бандеровцы
Идолопоклонничество было во все времена. У нас тоже не лучше, чинуши в своих кабинетах с золотыми сортирами портреты вовки и недимона понавешали. И только знай - меняют их местами))) Театр драмы имени комедии) ©
- гость - 2 января 2017 г. 11:41 а кто больше людишек загубил Стёпа или картавый ???--------------А сколько сосуще-причмокивающий?
12:23 !!!!!!!
Поклонники убийцы, не строителя созидателя, а убийцы. Каклы как мелко вы пали.
Могущество России, — писал Бисмарк, — может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого.Всё остальное — дело времени».