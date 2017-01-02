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В Дании полиция задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой ранее был объявлен импичмент. Об этом пишет газета "Известия".
Как пишет издание, дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра подозревают в Южной Кореее в участии в событиях, которые привели к коррупционному скандалу и последующей отставке Пак Кын Хе. В скором времени, задержанную депортируют. Сейчас для этого подготавливают все документы.
У правоохранительных органах появились вопросы относительно контракта на сумму около 18 млн долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung. Есть информация, что эти деньги были потрачены на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей.
Комментарии
Кто бы у нас проверил как чиновники расходуют бюджетные деньги?
Вот поэтому и пишут про тлетворный запад и восток, а у нас про деток вождей низя...
Алекс 2 января 2017 г. 11:36
Т.е. по-твоему плохо, что тлетворный восток выдал 17 мультов на обучение, конюшни, лошадей и проживание в Дании молоденькой симпатичной девочке?