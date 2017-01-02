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В Дании полиция задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой ранее был объявлен импичмент. Об этом пишет газета "Известия".
Как пишет издание, дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра подозревают в Южной Кореее в участии в событиях, которые привели к коррупционному скандалу и последующей отставке Пак Кын Хе. В скором времени, задержанную депортируют. Сейчас для этого подготавливают все документы.
У правоохранительных органах появились вопросы относительно контракта на сумму около 18 млн долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung. Есть информация, что эти деньги были потрачены на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей.
Комментарии
Кто бы у нас проверил как чиновники расходуют бюджетные деньги?
Вот поэтому и пишут про тлетворный запад и восток, а у нас про деток вождей низя...
Алекс 2 января 2017 г. 11:36
Т.е. по-твоему плохо, что тлетворный восток выдал 17 мультов на обучение, конюшни, лошадей и проживание в Дании молоденькой симпатичной девочке?
2.01.2017 11:23 - гость - ну что вы, что вы, вот когда станет Россия размером с Корею , такой же великой, вот тогда прозрачность и появится. А пока глотайте слюни и мотайте сопли на кулак.
Это еще не доказано. Вообще нет ничего плохого в том, что президент женщина консультировалась в важных вопросах с экстрасенсом. Так поступала и супруга императора Николая 2. Весь этот скандал, очередная афера оппозиции под музыку из СШП.
- гость - 2 января 2017 г. 13:02
Позвольте узнать, при чем здесь вообще Россия? ) А если бы она была с Ямайки или Гванделупы и разводила там пауков, вы бы тоже разглядели в этом связь с русскими пельменями?