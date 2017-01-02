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Полицейские задержали 21-летнего жителя Алтайского края, которого подозревают в незаконной охоте на косуль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что незаконную охоту он осуществил в декабре прошлого года. В одной из хозяйственных построек, расположенных на приусадебном участке сельчанина, полицейские нашли туши пяти животных. Также у него нашли два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья, 87 гильз, две банки с порохом и дробь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, а также с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории".
Ущерб от действий сельчанина составил более 500 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.
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