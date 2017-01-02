Фото: dalmatovo.tv
Президент России Владимир Путин дал поручение пригласить на елку в Кремле детей дипломатов, которых выслали из США, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
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Как пишет издание, дети узнали о приглашении на новогоднюю елку во время полета в Россию. Об этом объявил командир специального воздушного судна на пути из США.
Как ранее писало ИА "Амител" , российские дипломаты и их семьи прибыли в Москву специальным рейсом. Ранее 35 дипломатов были объявлены в Америке персонами нон-грата.
Комментарии
печенье и варенье подарит?
а детей то за что выслали,тоже шпионы?
ладно детей, повар то при чем!?
калибр? путен опять перехетрил?
- гость - 2 января 2017 г. 13:28 повар то при чем!?
первому зашедшему в дипмиссию полицейскому досталось поварешкой
повар ворованые продукты домой высылал
врёшь
Несчастные детки, вынужденные теперь жить в России. Конечно надо их в кремль на ёлку - утешить. развеселить. Дети дипломатов это вам не обычные дети. Это с большой вероятностью будущие герои расеи. Их надо беречь.
контрабандил гречкой в США
Массаж мозга
А у тебяч как обычно ни ЧЮ, ничего... одна пустота в башке и Мордор
http://old.amic.ru/actions/good/10558/
ебическая сила! хакеры заставили это сделать!
Да детей жестко на новый год, отправить в рф они это обаме не простят
Простые дети в сторонке облизываются...
887 2 января 2017 г. 14:18
есть фото? или так, бзднуть чёта попусту?
когда они вырастут будут клинчевать негров
Везёт же людям,вот в моём городе,даже власти елку не стали ставить,кореша мои под тополями хоровод вместе со мной водили!
"А у тебяч как обычно ни ЧЮ, ничего... одна пустота в башке и Мордор
28 0" ---------- Что, малыш, выдал комментарий на личность комментатора, потом зашёл под регой и наставил себе 28 пальцев вверх? За Гонца тоже ты пишешь?
Старик, не позорься. Всё равно на этого ты не тянешь!
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