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Президент России Владимир Путин дал поручение пригласить на елку в Кремле детей дипломатов, которых выслали из США, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
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Как пишет издание, дети узнали о приглашении на новогоднюю елку во время полета в Россию. Об этом объявил командир специального воздушного судна на пути из США.
Как ранее писало ИА "Амител" , российские дипломаты и их семьи прибыли в Москву специальным рейсом. Ранее 35 дипломатов были объявлены в Америке персонами нон-грата.
Комментарии
печенье и варенье подарит?
а детей то за что выслали,тоже шпионы?