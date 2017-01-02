Фото: allelets.ru
Трассу Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией открыли для движения 2 января в 13:00. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".
Как сообщалось ранее, движение на трассе было приостановлено рано утром в понедельник. Причиной послужило столкновение автобуса и иномарки, а также плохие погодных условия. Таким образом, перерыв в движении составил три часа.
Между тем, непогода до сих пор господствует в Алтайском крае.Сейчас наблюдается снегопад, метель, ограничение видимости, скорость ветра 12-18 м/c, с порывами до 22 м/c, при порывах видимость снижается до нуля.
ФКУ Упрдор "Алтай" напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями. Телефон диспетчерской службы: 8-3852-63-14-59.
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