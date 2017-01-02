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Десять участков дорог закрыты в настоящий момент в 13 районах Алтайского края, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Отметим, что дороги перекрыли в 16:00 01 января. В настоящий момент движение ограничено на дорогах в Змеиногорском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Алейском, Чарышском, Усть-Калманском, Шипуновском, Краснощековском, Курьинском, Поспелихинском, Быстроистокском, Локтевском, Третьяковском районах.
Это связано с плохой видимостью на дорогах, сильным порывистым ветром, осадками в виде снега. На оперативном событии задействованы силы и средства РСЧС в количестве 432 человек и 354 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 56 человек личного состава и 13 единиц техники.
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