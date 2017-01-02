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Один человек пострадал в результате столкновения автобуса "ПАЗ" и автомобиля "Мицубиси Аутлендер" утром в понедельник, 2 января, в Зональном районе на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
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Авария случилось недалеко от поселка Шубенский. Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с автобусом. По предварительной информации за медицинской помощью обратился один из участников.
Сейчас движение на трассе уже восстановлено.
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