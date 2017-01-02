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Не все российские знаменитости отмечали Новый год на работе. Некоторые из них встретили этот праздник в кругу семьи. Так, певец Филипп Киркоров написал на своей странице в Instagram, что проведет этот праздник со своими родными.
"Ближайшие часы и дни я, как и вы, хочу провести со своей семьей — с теми, с кем и принято вспоминать уходящий и встречать наступающий год. Желаю и вам, чтобы эти волшебные мгновения вы встретили с самыми дорогими и близкими людьми",- написал поп-король.
Новогодние праздники — время особое. В эти дни и часы мы подводим итоги очередного оборота вокруг солнца. Еще одного года своей жизни. Просим прощения у тех, кого обидели или не смогли помочь, жалеем о том, на что не нашли время и дорогих нам людей, которые останутся в нашей памяти и в уходящем году навсегда… Строим планы на будущее, загадываем желания и мечтаем. Пусть старый год останется в вашей памяти, как старая и любимая песня. Мелодия, которая вызывает в памяти приятные моменты, а слова уже давно известны наизусть. Пусть новый год станет для вас новым хитом, который удивляет и радует неожиданными рифмами, а мелодия тянет к новым приключениям, встречам, поступкам. Вместе с легендарным режиссёром Франко Драгоне @dragoneofficial @franco.dragone и всей нашей большой и дружной командой в 2016 году мы создали новое шоу "Я", которое вы приняли так, как этого хотел бы любой артист. Я благодарен судьбе за встречи с вами в каждом из почти ста городов этого беспрецедентного тура по городам России, Белоруссии, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана. Наступающий год важная дата в моей жизни — полувековой юбилей. Что такое 50 лет? Лишь круглое число. Набор цифр. Сумма дней и часов. Но и определенный рубеж, планка, время подвести определенный итог моего творчества, сценической карьеры и сдать экзамен перед вами, тем, кому я обязан своим успехом. Моей дорогой публике. Поклонникам. Моим зрителя. Я обещаю удивить и обрадовать. Впечатлить. Впрочем, вы знаете, что я никогда не обманываю ваши ожидания. Этот рубеж мы пройдем, как всегда, вместе. Приглашаю вас отметить день рождения вместе — 10 юбилейных концертов с 20 по 29 апреля в Кремле и грандиозное гала-шоу в день моего 50-летия 30 апреля. И самое главное, мы продолжим большой тур шоу "Я"! Больше городов. Больше стран. Больше встреч с вами! Следите за графиком гастролей на сайте и до встречи! Ближайшие часы и дни я, как и вы, хочу провести со своей семьей — с теми, с кем и принято вспоминать уходящий и встречать наступающий год. Желаю и вам, чтобы эти волшебные мгновения вы встретили с самыми дорогими и близкими людьми. Искренне ваш, Филипп Киркоров. С Новым годом!
Известная телеведущая Юлия Меньшова также в Instagram написала, что отмечать семьей — это традиция, которую они не нарушают.
"Муж рядышком. На прошлой фотографии был за кадром, потому что он — то всех и фотографировал. Мы — все вместе! Всей большой семьёй. Всегда. В Новый год — уж точно! Чего и всем желаем!",- написала она.
Также с мужем, детьми и друзьями Новый год встретила телеведущая Ксения Бородина. Она призналась, что любит 31 декабря смотреть фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Также Бородина рассказала, какие блюда будут у них на новогоднем столе.
Жду этот фильм, когда включаешь его 31 , сразу проваливаешься в детство, когда смотрела его с бабушкой и дедушкой, эта атмосфера, все собирались на кухне и можно было не спать до часу ночи, счастье ))) только этот фильм сразу создаёт новогоднее настроение , приходит полноценное ощущение праздника 🍾🍾🍾🍾жду, а в параллель будем резать салаты))) у нас рыбка, шашлыки, 3 вида оливье, селедка под шубой и куча закусок🍴🍴🥂🍾🍹
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звезды они на небе