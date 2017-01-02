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Миллионы пользователей с этого года не смогут использовать сервис WhatsApp. Это касается тех гаджетов, которые работают под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6. Об этом пишет "Российская газета".
Как отмечают в официальном блоге программы, упомянутые системы не смогут поддерживать новые возможности, которые появятся в приложении.
Разработчики также рассказали, что поддержка операционных систем Nokia S40 и Symbian S60, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10 закончится 30 июня 2017 года.
Комментарии
Можно подумать, да такие устройства уже физически не работают, чаще всего из-за невозможности обновить батарею, просто такой тип батарей уже не выпускают.
Не покупайте Galaxi 7
Ты про ракшинские трущебы?
Аккумуляторы можно купить совершенно свободно.
Я сейчас прошелся по всему ряду, на ebay аккумуляторы для всех моделей указанных в статье.