Фото: spbmy.ru
Сильный порывистый ветер, снег и теплая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 3 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
В ночь на вторник на большей части территории снег, по югу мокрый снег, по востоку местами сильный снег, в отдельных районах метель,гололедные явления, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ночью температура опустится до -3..-8 градусов, при прояснении по западу и предгорьям до -10...-15.
Днем температура составит -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Ветер в этот день будет юго-западный, ночью 10-15, по югу и востоку местами порывы 18-23, днем 7-12 с усилением по юго-западу до 17.
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