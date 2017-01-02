Фото: vladtime.ru
Запрещенная в России организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом пишет "РБК".
Однако официального комментария от властей Турции пока еще нет, пишет издание.
Как сообщалось ранее, в ночь на 1 января неизвестный застрелил охранника, ворвался в ночной клуб, где справляли Новый год, и начал стрелять по людям. На тот момент в заведении было порядка 700 человек. В результате, 39 человек погибли.
Среди погибших оказалась гражданка России.
Комментарии