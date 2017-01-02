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Знаменитая ясновидящая из Болгарии Ванга оставила пророчество, согласно которому в этом году может начаться Третья мировая война. Об этом пишет портал vistanews.ru.
Отметим, что ясновидящая умерла больше 20 лет назад, но до сих пор ее предсказания сбываются. Как пишет издание, в этом году, согласно пророчеству, может разгореться Третья мировая война, и Россия может спасти человечество. Ванга напророчила, что Россия призвана объединить славянские народы. Ванга рассказывала, что Россия даст всему миру надежду на стабильность, а также толчок духовному возрождению США, и таким образом наша страна сможет в некотором смысле наладить контакт с западом.
Но, между тем, другие страны будут конфликтовать между собой. Также, по пророчеству ясновидящей, мир в этом году признает авторитет нашей страны.
Ванга — болгарская женщина, которой приписывают дар предвидения. Родилась в семье бедного болгарского крестьянина. Большую часть жизни прожила в городе Петрич, на стыке трёх границ (Болгария, Греция, Республика Македония). Последние двадцать лет принимала посетителей в селе Рупите.
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