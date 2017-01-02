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Около 650 автомобилей сожгли во Франции в ночь на 1 января

, ИА "Амител"
В прошлом году в новогоднюю ночь в этой стране было сожжено 602 автомобиля

Фото: pixabay.com

Порядка 650 автомобилей были сожжены во Франции в ночь на 1 января. Об этом пишет Rernum.ru, ссылаясь на данные министерства внутренних дел этой страны.

Как сообщается, в прошлом году в новогоднюю ночь сгорело 602 автомобиля. При этом за последние пять лет тенденция все же оптимистичная — количество случаев поджога автомобилей сократилось на 20%.

В ведомстве подчеркивают, что серьезных ЧП в новогоднюю ночь не произошло. На улицах дежурило больше  ста тысяч полицейских.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.01.2017 23:04
FDP

Интересно через сколько лет дойдет до наших дворов, тенденция?

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