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Порядка 650 автомобилей были сожжены во Франции в ночь на 1 января. Об этом пишет Rernum.ru, ссылаясь на данные министерства внутренних дел этой страны.
Как сообщается, в прошлом году в новогоднюю ночь сгорело 602 автомобиля. При этом за последние пять лет тенденция все же оптимистичная — количество случаев поджога автомобилей сократилось на 20%.
В ведомстве подчеркивают, что серьезных ЧП в новогоднюю ночь не произошло. На улицах дежурило больше ста тысяч полицейских.
Комментарии
Интересно через сколько лет дойдет до наших дворов, тенденция?