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Сильный снег, ветер, метель и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем во вторник, 3 января. Таков прогноз ЦГМС по региону.
Днем в этот в отдельных районах пройдет снег, по югу мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. Днем температура будет составлять -2 ..-7 градусов, в предгорьях воздух прогреется до +3.
Ветер не утихнет в регионе 3 января. В этот день прогнозируют юго-западный ветер днем 7-12 метров в секунду с усилением по юго-западу до 17.
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В этом году будет плюс тридцать