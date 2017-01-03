Фото: sport-express.ru
Российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании в четвертьфинале молодежного ЧМ. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России, пишет "Р-Спорт".
Дубль на игре оформил Кирилл Капризов. Кроме него шайбы в ворота соперника отправили Александр Полунин и Павел Карнаухов. Ворота россиян оставил в неприкосновенности второй раз на турнире голкипер россиян Илья Самсонов.
Соперник российской сборной в полуфинальном матче будет определен после матча между США и Швейцарией, который пройдет в среду, 4 января.
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