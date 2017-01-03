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Хоккеисты российской сборной вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

, ИА "Амител"
Россияне победили в матче против сборной Дании в четвертьфинале со счетом 4:0

Фото: sport-express.ru

Российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании в четвертьфинале молодежного ЧМ. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России, пишет "Р-Спорт".

Дубль на игре оформил Кирилл Капризов. Кроме него шайбы в ворота соперника отправили Александр Полунин и Павел Карнаухов. Ворота россиян оставил в неприкосновенности второй раз на турнире голкипер россиян Илья Самсонов.

Соперник российской сборной в полуфинальном матче будет определен после матча между США и Швейцарией, который пройдет в среду, 4 января.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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