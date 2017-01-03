Фото: ghhauto.ru
1 января 2017 года рядом с жилым домом в микрорайоне Закаменский нашли тело 22-летней девушки с повреждениями, которые характерны при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи при визуальном осмотре не нашли на теле жительницы Новосибирска признаков насильственной смерти. Кроме этого, на месте ЧП была обнаружена предсмертная записка, в которой девушка попросила никого не винить в своей смерти.
Подписчики сообщества "Инцидент Новосибирск" уточнили, что погибшая отмечала Новый год в гостях.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
Любовь несчастная...
Хорошая девочка, пришла к друзьям на Новый год и устроила им козью морду месяцев на несколько. Прыгай у себя дома или с моста.
а может она из солидарности к жителям Донбасса?
Таким продвинутым ... , как 09:53, каникулы явно не на пользу. Иди вон по снежку побегай, кизяков натаскай в хату.
3.01.2017 10:09 - гость - Таким продвинутым ... , как 09:53, каникулы явно не на пользу. Иди вон по снежку побегай, кизяков натаскай в хату.
а ты считаешь что тёлка права (как жители Донбасса) ???
Оставь в покое жителей Дрнбаса.
Наверное мужик не дал. Дура. Другого бы нашла.
3.01.2017 10:58 - гость - Оставь в покое жителей Дрнбаса.
лучше они нас в покое пусть оставят
- гость - 3 января 2017 г. 09:53 Боже,даже 3 января про Донбас! Ну это точно клиника!Иди лучше опохмелись,болезный!
Не поможет опохмелка. У него ярость благородная кипит, свидомая. Только лоботомия.
Да его на выходные из психушки домой отправили!Ну не может нормальный человек погань такую в праздники нести!
Оставь в покое жителей Дрнбаса.
лучше они нас в покое пусть оставят
они вас и не трогают, сами туда лезите
У него ярость благородная кипит
Омно у него кипит и никакой ярости.
Можно предположить,что -она фанатка Обамы,а прыгнула,в знак солидарности с ним,против Трампа,избраннонго меньшинством моих граждан,ИМХО!
какие нафиг праздники? завязал бы ты бухать.весь цивилизованный мир на рабочих местах,ибо 3 января середины рабочей недели.