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Новости

Жительница Новосибирска погибла в новогоднюю ночь, выпрыгнув из окна

, ИА "Амител"
На месте происшествия следователи нашли предсмертную записку

Фото: ghhauto.ru

 

1 января 2017 года рядом с жилым домом в микрорайоне Закаменский нашли тело 22-летней девушки с повреждениями, которые характерны при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. 

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи при визуальном осмотре не нашли на теле жительницы Новосибирска признаков насильственной смерти. Кроме этого, на месте ЧП была обнаружена предсмертная записка, в которой девушка попросила никого не винить в своей смерти.

Подписчики сообщества "Инцидент Новосибирск" уточнили, что погибшая отмечала Новый год в гостях.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки примут процессуальное решение.

 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.01.2017 09:24
Nic

Любовь несчастная...

0  0
3.01.2017 09:39
синька зло

0  0
3.01.2017 09:50
- гость -

Хорошая девочка, пришла к друзьям на Новый год и устроила им козью морду месяцев на несколько. Прыгай у себя дома или с моста.

0  0
3.01.2017 09:53
- гость -

а может она из солидарности к жителям Донбасса?

0  0
3.01.2017 10:09
- гость -

Таким продвинутым ... , как 09:53, каникулы явно не на пользу. Иди вон по снежку побегай, кизяков натаскай в хату.

0  0
3.01.2017 10:41
- гость -

3.01.2017 10:09 - гость - Таким продвинутым ... , как 09:53, каникулы явно не на пользу. Иди вон по снежку побегай, кизяков натаскай в хату.

а ты считаешь что тёлка права (как жители Донбасса) ???

0  0
3.01.2017 10:58
- гость -

Оставь в покое жителей Дрнбаса.

0  0
3.01.2017 11:03
- гость -

Наверное мужик не дал. Дура. Другого бы нашла.

0  0
3.01.2017 11:09
- гость -

3.01.2017 10:58 - гость - Оставь в покое жителей Дрнбаса.

лучше они нас в покое пусть оставят

0  0
3.01.2017 11:50
гость

- гость - 3 января 2017 г. 09:53 Боже,даже 3 января про Донбас! Ну это точно клиника!Иди лучше опохмелись,болезный!

0  0
3.01.2017 11:53
- гость -

Не поможет опохмелка. У него ярость благородная кипит, свидомая. Только лоботомия.

0  0
3.01.2017 11:56
гость

Да его на выходные из психушки домой отправили!Ну не может нормальный человек погань такую в праздники нести!

0  0
3.01.2017 12:04
- гость -

Оставь в покое жителей Дрнбаса.

лучше они нас в покое пусть оставят

они вас и не трогают, сами туда лезите

0  0
3.01.2017 12:05
- гость -

У него ярость благородная кипит

Омно у него кипит и никакой ярости.

0  0
3.01.2017 12:11
Массаж мозга

Можно предположить,что -она фанатка Обамы,а прыгнула,в знак солидарности с ним,против Трампа,избраннонго меньшинством моих граждан,ИМХО!

0  0
3.01.2017 12:19
11:56

какие нафиг праздники? завязал бы ты бухать.весь цивилизованный мир на рабочих местах,ибо 3 января середины рабочей недели.

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