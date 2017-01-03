Фото: jewworldorder.org
Двое украинских военных погибли из-за неосторожное обращения с оружием в Донецкой области, близ Марьинки. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
ЧП произошло 2 января 2017 года в одной из воинских частей в зоне проведения АТО. Из-за нарушения правил обращения с оружием погибло два человека, еще двое военнослужащих получили ранения, уточняется в сообщении.
В данный момент проводится расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.
РИА Новости напоминают, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, в конфликте погибло уже свыше 10 тысяч человек.
Комментарии
Как-то не жалко на фоне их деяний. Может, благодаря этому пара бабулек и детей живы останутся.
Не исключена пьяная разборка между собой
С твоей бандеровской точки зрения- видимо да, полный идиёт. Терпеть не могу, когда хирои мирных людей убивают.
Пьяные вояки решили в героев поиграть...
всё поменьше жертв чем у других вояк при обращеньи с ТУполем
У тебя изо рта так же погано воняет, как от твоих постов, школота свидомая?
Расслоение на богатых и бедных в россии в 10-ать раз больше чем в сша.....зачем нам украина.
Жаль пацанов,+2 небесной 15-ти тысячности!