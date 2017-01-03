Фото: rossoshru.ru
Бийские правоохранители проводят профилактические рейды по выявлению и изъятию из оборота непищевой спиртосодержащей продукции для того, чтобы не допустить повторения трагедии, которая произошла в Иркутске и унесла десятки жизней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские проводили рейд вместе с представителями Роспотребнадзора. Они установили, что в складском помещении одной из фирм города хранятся косметические лосьоны, продажу которых в России недавно запретили.
Всего они изъяли 315 флаконов экстракта боярышника и 245 флаконов косметического лосьона "Вито-Септ", который содержит спирт.
Образцы изъятых лосьонов отправили на исследование.
Комментарии
а потом отправят на Донбасс?
Весь праздник испортили.
А из аптек эту гадость изымать собираетесь?
Один иркутский товарищ скрысятничал, а сколько простых, добрых маргинальных людей без вкусняшек остались...
Ага,гость от 10.41,доблестным воинам АТО!