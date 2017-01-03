Фото: cnn.com
Близнецы Сойер и Эверетт появились на свет в Аризоне (Соединенные Штаты) с интервалом в несколько минут, но в разные годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Семья Брендона и Холли Шэй пополнилась новыми членами в новогоднюю ночь, уточняет агентство. Первый ребенок появился на свет в 23:51 (местное время) 31 декабря минувшего года, а его брат — только в 00:01 1 января 2017 года.
Отец близнецов отметил, что он с супругой предполагал, что теоретически подобное может случиться. "И это действительно произошло", — добавил он.
Life добавляет, что супруги довольны рождением двух мальчиков, поскольку у них уже есть две дочери четырёх и 13 лет.
Телеканал CNN отмечает, что в Америке произошли еще два аналогичных случая: один в Атланте, штат Джорджия, а другой в Сан-Диего в Калифорнии.
Комментарии
одному светит "материнский капитал" а другому- куй
Why?
Да и такой же,родился позже Путина,и пост президента из-за этого не занял,печалька!