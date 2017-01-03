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Полицейские Панкрушихинского района задержали мужчину, которого подозревают в совершении кражи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в ноябре 2016 года. 41-летний житель села Панкрушиха разбил окно одного из домов, проник в него и похитил музыкальный центр, микроволновку, электрический чайник. чайный набор посуды, а также несколько комплектов постельного белья. Общий ущерб, который мужчина причинил хозяину жилья, составил порядка 20 тысяч рублей.
Задержанный не стал отрицать свою вину и признался в совершении преступления. Часть похищенного имущества стражам правопорядка удалось изъять и вернуть законному владельцу.
Отмечается, что по факту кражи, которая была совершена с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Хозяйственный...
Ага, с Донбасса, из нацистского какого-нибудь Айдара. У них это в привычку вошло. И кончай на ветках гадить, вали на свой цензор.