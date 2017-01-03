Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле неизвестные разбили полной бутылкой шампанского стекло автомобиля. Об этом владелец машины сообщил в группе Barnaul22 "ВКонтакте".
Инцидент, по его словам, произошел на улице Чеглецова, 25а в ночь на вторник, 3 января. Барнаулец отметил, что рядом есть баня, однако просмотр записей камер видеонаблюдения результатов не дал.
Иных следов "пьянки" рядом с машиной нет, подчеркивает владелец авто. "Такое чувство что специально разбили, т.к царапин и вмятин на кузове нет", — рассказал.
Автор сообщения отметил, что по факту произошедшего написали заявление, однако он считает, что виновных не найдут. "Остается надеяться на очевидцев", — заключает горожанин.
Комментарии
Автором поста в Б22 является девушка.
скорее всего с балкона выкинули
скорее всего с балкона выкинули
Стукач прям какой то:ну разбили, и разбили-не морду же.
надо такими петухами быть!
Да это я просто своей мордой её машину малость поцарапал,когда с Калибром из сауны выгружались!
еще один нытик! Гараж для машин существует, не знал? Стоит не в гараже - твои проблемы.
вышел из дома лицо сломали!че хотел ты же не дома! надо было дома сидеть!!!!логика просто божественная!!! видимо у кого-то энцефалопатия