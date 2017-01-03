Вторник, 3 Январь, 12:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-1°
Обь
62см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Почти половина американцев скептически оценивает способности Трампа - опрос

, ИА "Амител"
Лишь 48% респондентов верят, что республиканец сможет урегилуровать международные кризисы

Фото: tarihtebugun.org

Менее половины граждан Соединенных Штатов сейчас уверены в способности своего избранного президента Дональда Трампа преодолевать международные кризисы, мудро применять военную силу и не допускать возникновения крупных скандалов в его администрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса, который провела служба Гэллапа.

Результаты гласят, что американцы скептически оценивают президентские качества Трампа, инаугурация которой пройдет 20 января. Отмечается, что в его способности урегулировать международные кризисы уверены сейчас 46% граждан США. В том, что он может мудро использовать за рубежом Вооруженные силы США и предотвращать какие бы то ни было скандалы из-за действий его собственного правительства, уверено 47% и 44% американцев соответственно. При этом большинство граждан Штатов убеждены, что Трамп сможет эффективно управлять исполнительной ветвью власти.

Служба Гэллапа напоминает, что у демократов Барак Обама и Билла Клинтона, а также республиканца Джорджа Буша-младшего аналогичные показатели перед вступлением в должность были намного выше (около 71-84%).

Также стало известно, что 55% опрошенных уверены, что Трамп сособен отстаивать американские интересы на мировой арене, 59% — в его способности эффективно управлять национальной экономикой, а также 60% — в его способности эффективно взаимодействовать с Конгрессом США в интересах решения тех или иных задач.

Агентство отмечает, что в опросе, который проводился с 7 по 11 декабря, приняли участие 1028 граждан Соединенных Штатов в возрасте от 18 лет из всех 50 штатов и федерального округа Колумбия. Погрешность в результатах равна 4%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.01.2017 12:36
Массаж мозга

Воти я со своими соотечественниками полностью согласен! Правление Трампа-как серпом по Феберже!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:38
Какие изменения ждут автомобилистов в 2017 году? 8
12:25
Почти половина американцев скептически оценивает способности Трампа - опрос 1
12:13
Готовим главное блюдо зимы - пельмени 1
11:56
Барнаулец пожаловался на разбивших шампанским окно его машины. Фото 8
11:28
Укравшего бытовые приборы и постельное белье мужчину задержали на Алтае 4
11:11
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество? 0
10:58
Близнецы в США появились с разницей в несколько минут, но в разные годы 3
10:26
Полицейские в Бийске изъяли более 300 флаконов боярышника 6
09:55
Трамп заявил, что КНДР не смогут построить ракету, которая достигнет США 1
09:27
Два украинских силовика погибли из-за неосторожного обращения с оружием 10
08:58
Жительница Новосибирска погибла в новогоднюю ночь, выпрыгнув из окна 16
08:50
Расскажем все: кто создает декорации в Алтайском краевом театре драмы? 0
08:23
Хоккеисты российской сборной вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира 0
07:20
Путешествие в город студентов: что посмотреть барнаульцам в Томске? 0
07:12
Держи меня, соломинка: пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей 0
06:04
Потепление до плюс 3 градусов ожидают в предгорьях Алтайского края 1
23:02
Электричка в Подмосковье сбила семью из трех человек 5
22:12
Около 650 автомобилей сожгли во Франции в ночь на 1 января 5
21:02
Ванга напророчила, что Россия в 2017 году спасет мир 14
20:06
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула 1
19:18
Sukhoi Super Jet 100 начал летать из Симферополя в Сочи 1
18:24
Порывистый ветер и плюсовая температура ожидается на Алтае 3 января 0
18:01
Land Cruiser и Honda Fit столкнулись у "Леруа Мерлен" в Барнауле 2
17:18
WhatsApp в этом году станет недоступным для миллиона пользователей 7
17:01
Чемпион Европы по футболу Виктор Царев скончался в Москве 0
16:25
Девять человек в пяти машинах застряли на алтайской трассе 0
16:04
Где покататься на коньках и лыжах в Барнауле? Все на одной карте 7
15:20
Российские звезды отметили Новый год в кругу семьи. Обзор соцсетей 2
15:03
Подробности ДТП на алтайской трассе, после которого перекрыли дорогу 0
14:40
Десять участков дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае 1
14:04
Алтайскую трассу "Чуйский тракт" открыли для движения 0
13:44
Премьер-министра Израиля вызвали на допрос по подозрению в коррупции 5
13:04
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 3
12:54
Как вывести пятна крови и вина? Инфографика 18
12:40
Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество? 3
12:35
Детей дипломатов, высланных из США, пригласили на елку в Кремле 24
12:05
Жителя Алтайского края задержали за незаконный отстрел косуль 4
11:29
Трассу "Чуйский тракт" закрыли из-за столкновения автобуса и иномарки 0
11:12
Дочь подруги президента Южной Кореи задержана в Дании 7
10:41
Националисты Киева вышли на улицы города в честь годовщины рождения Бандеры 47
10:12
Высланные из США дипломаты приземлились в Москве 27
09:44
Россиянка оказалась в числе погибших при теракте в Стамбуле 3
09:16
Два человека погибли при обрушении жилого дома в Казахстане 3
08:48
Мужчина в США изменил надпись "Hollywood" на "Hollyweed" 33
08:16
Жилой дом загорелся в Бийске в ночь на 2 января 0
07:53
Вкусно и полезно, или Как не набрать килограммы за новогодние каникулы 0
07:21
Женщина, а не посудомойка: как отмыть горы посуды? 5
07:02
Потухший вулкан и столбы: чем удивит барнаульцев Красноярск? 0
06:34
Заглянуть за кулисы: рассказываем все о работе театральных цехов 0
06:10
Метели и потепление до +4 градусов ждут жителей Алтайского края 2 января 14

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.