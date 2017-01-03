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Четыре участка региональных трасс в восьми районах Алтайского края остаются перекрытыми для движения всех видом транспорта. Таковы данные на 11:00 вторника, 3 января, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Подчеркивается, что на дорогах работает снегоочистительная техника, посты ГИБДД, мобильные и стационарные пункты обогрева, а также задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. На участке трассы К-03 Змеиногорск — Рубцовск (на участке от Змеиногорска до Рубцовска, 80 км) работы по обеспечению проезда ведут пять единиц дорожной техники. Участок трассы К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское (на участке от 7 до 46 км, 39 км) очищают три единицы дорожной техники. На участке трассы К-18 Алейск — Чарышское (на участке от 25 до 172 км, 147 км) проезд обеспечивают три единицы дорожной техники. А на участке трассы К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (на участке от 82 до 169 км) — три единицы.
Подчеркивается, что на перекрытых трассах выставлено восемь постов ГИБДД, а также посты рабочих групп муниципальных образований.Организована информационная работа, для оповещения водителей дальних рейсов каждый час используют радиостанции VEKTOR, "СиБи" диапазона. Обстановку также контролируют восемь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, которые дежурят посменно. Развернуты мобильные пункты обогрева.
В пресс-службе добавляют, что скоплений транспорта нет, а обращений к спасателям не поступало. Кроме этого подчеркивается, что региональное управление МЧС перевели в режим повышенной готовности, был собран оперативный штаб. В работе по стабилизации обстановки всего участвуют 323 человека и 259 единиц техники, из которых от МЧС России -41 человек и 8 единиц техники.
В заключение водителей просят быть осторожными на дорогах при сложившихся условиях и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также настоятельно рекомендуется отказаться от выездов на дальние расстояния.
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