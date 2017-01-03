Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают необычное явление: прилет грачей в начале января. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
Уточняется, что несколько птиц прилетели в Павловск. Автор задается вопросом, что это за аномалия, и отмечает: "Бедняги... До весны ещё далеко".
В комментариях пользователи отметили, что это привычное явление, когда старые грачи не улетает на зимовку. Некоторые также предположили, что птицами на снимке являются вороны, поскольку у них черный, а не серый клюв. Остальные подписчики сообщества принялись шутить о приближающейся весне.
Комментарии
Вот то что уже второй день никто не продаёт недвижимость за 20 миллионов, конечно напрягает,
Считаем, зима 3 месяца, снег выпал 20 октября. 20 января должна наступить весна...
это те самые вороны которые украли паспорт эстонца на российско эстонской границе
что-то давно не было цунами
Прилетели в Павловск, а не Барнаул.Прилетели проведывать своих родственников на новый год, скоро улетят...
На Новый год родственники из деревни прилетели.
давненько амик фэйки с барнаул-22 не перепечатывал бгг
а что кстати с самим Грачом?
Грач присел в теплое гнездышко с бесплатной кормежкой лет на 6, гугли новости.
P.S. Амик, сделайте уже что-нибудь с "Нет возможности идентифицировать сессию...", почти всегда первый комментарий не дает сделать.
ладно тебе, следующая новость твоя,подождем
гость - 14:55 Им надо знать ваш IP, а он у вас динамический, сегодня один, завтра другой, а мало ли что вы тут напишете, вот по IP вас и найдут...