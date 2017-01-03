Фото: 22.мвд.рф
Алтайские полицейские провели новогодний праздник для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по региону.
Дети с большим удовольствием участвовали в изготовлении новогодних поделок и украшений для праздничного оформления зала, отмечают в пресс-службе ведомства. Кроме этого, они водили хоровод с Дедом Морозом, читали ему стихи, участвовали в играх и конкурсах. Сам же Дед Мороз показал ребятам фокусы, провел уроки чудес, после чего вручил всем участникам подарок.
Перед этим воспитанники центра посетили новогоднее театрализованное представление в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи. Там со сказочными героями дети учились волшебству и магии, призывали к добру старушку Шапокляк и спасали из рук похитителей символ Нового года.
"В зале царила атмосфера уюта, чудес, добра, веселья, хорошего настроения и надежда на светлое будущее в наступающем, 2017 году", — заключается в сообщении.
Комментарии
и где фото
А кто в этом году хорошо себя вё-ёл? Никто? Тогда ремня в подарок. Сказано же- ОДИН подарок на всех.