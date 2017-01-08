Фото: neinvalid.ru
Выдающийся английский физики популяризатор науки Стивен Хокинг отмечает 8 января 75-летний юбилей.
Хокинг, несмотря на тяжелый недуг, которым он страдает большую часть своей жизни, сегодня является воплощением того, каким должен быть ученый. Передвигаясь в инвалидной коляске, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в семинарах, делится своими идеями и повсеместно пропагандирует научный взгляд на жизнь.
К 75-летию этого выдающегося человека, портал Amic.ru подготовил подборку его афоризмов и утверждений:
- Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить;
- Человек — единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное — сомневающееся в ее окончательности;
- Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, просто неудачники;
- Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь;
- Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными;
- Там, где есть жизнь, есть надежда;
- Убежден, что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег;
- Моя настоящая мечта — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину;
- Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания;
- Блуждание по интернету настолько же безмозглая идея, как постоянное переключение телеканалов;
- Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной;
- Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу.
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