Фото: spokesman.com
Супружеская пара из штата Техас (США) подала в суд на компании Apple. Истцы утверждают, что одно из мобильных приложений корпорации спровоцировало ДТП, в котором погибла их пятилетняя дочь, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию ABC.
Агентство пишет, что авария произошла еще в 2014 году, когда на одном из шоссе рядом с техасским Далласом в машину, где находились Джеймс и Бетани Модисетт вместе с двумя дочерьми, сзади врезалась авто, которым управлял 20-летний Гарретт Уилхелм. В результате столкновения трое членов семьи получили серьезные ранения, а пятилетняя Мория погибла. Позже полиция выяснила, что виновник ДТП в момент аварии пользовался приложением для видеосвязи FaceTime, установленным на его смартфоне iPhone.
Модисетты подали иск в суд в штате Калифорния, уточняет телекомпания. Они требуют от Apple денежную компенсацию, размер которой не указан. Супруги обвиняют корпорацию в том, что она не заботится о безопасности своих пользователей и окружающих, поскольку не блокирует использование приложения FaceTime водителями, которые едут на высокой скорости.
В иске подчеркивается, что у компании есть такая возможность, поскольку ранее Apple запатентовала разработку, которая позволяет смартфонам ограничивать запуск приложений, которые могут отвлечь водителя во время вождения.
Также истцы обвиняют Apple в том, что компания не предупреждает своих пользователей, что некоторые приложения "могут быть опасны, если используются не должным образом".
Агентство добавляет, что после аварии Уилхелму предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и выпустили под залог. Слушания по данному делу начнутся в феврале. Когда будет рассматриваться иск супружеской пары против Apple, пока не известно.
Комментарии
За рулем надо рулить. Все претензии к водятлу.
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