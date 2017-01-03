Фото: blogs.wf.com
Стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE по данным на 9:18 по московскому времени достигла 57,17 доллара. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Подчеркивается, что нефть начала дорожать на фоне новостей из Катара, который во вторник, 3 января, объявил о сокращении уровня добычи на 130 тысяч баррелей в сутки.
Также наблюдается рост и стоимости на февральские фьючерсы нефти WTI. На товарной бирже Нью-Йорка цена техасского сырья поднялась на 48 центов до 54,2 доллара за баррель, добавляет издание, ссылаясь на Rambler News Service.
Подчеркивается, что Brent в целом за минувший год подорожала более чем в полтора раза. Это наибольший рост данного показателя с 2009 года.
Комментарии
Нефтеродица, спаси и сохрани!
Железная руда +82,65%. Уголь +68.42%. Цинк +61.83%. Сталь +48,61%. Олово +43.83%. Пиломатериалы +28,62%. Свинец +19,32%. Медь +17,30%. Никель +12,76%. Алюминий +12,19%. Хлопок +8,79%.
Счетная палата: Долги ВЭБа погасят за счет налогоплательщиков http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/schetnaya-palata-dolgi-veba-pogasyat-za-schet-nalogoplatelshchikov-1001635689
Теперь кое-кто сможет опять набивать карманы за счёт народного добра! Все на выборы 2018! Голосуем за "стабильность"!
А зачем вы свиньи нам нужны, если не за этим?
Это не рост, это конвульсия.
Ах-ха-ха. Подорожала.. с 56,85. Огромный скачок . К данный минуте уже 55,95. Можно новый заголовок постить
"Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров". Герман Греф – глава Сбербанка
На днях будет мощное землетрясение и цунами, что в свою очередь вызовет рост цен на энергоресурсы.
где?
Видимо, в ходе закулисных переговоров отмашку на сокращение добычи нефти дали даже в Вашингтоне. Американцы тоже были заинтересованы в том, чтобы поднять уровень цен до 55 - 60 долларов за баррель и тем самым расконсервировать месторождения сланцевой нефти, перезапустить сланцевую революцию. Это позволит американцам через год-полтора выйти на себестоимость сланцевой добычи в 37 - 42 доллара за бочку. После этого можно будет вновь опускать цены на нефть.
— Сейчас мы будем видеть попытки надувания пузыря на рынке нефти, а значит, и на рынке рублевых активов. Сценарий снижения цены на нефть примерно до 37 долларов за баррель откладывается. Спекулянтам понадобится время, чтобы осознать, что никакого дефицита предложения на рынке нефти, несмотря на достигнутые соглашения по сокращению добычи, не будет. Напротив, сохранится профицит предложения черного золота. Предложение будет превышать спрос на 1 - 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ливия, Нигерия и Иран, от которых не потребовали сократить добычу, втихаря продолжат ее наращивать. То же самое будет делать Индонезия, которая вышла из ОПЕК. Одновременно мы видим, что больше трех месяцев продолжается рекордная буровая активность в Америке.
Что касается цен, то мы уже увидели поход нефти на 57,5 долларов за баррель. Это был очень важный уровень сопротивления. Его пробить не удалось, цены откатились ниже. Я думаю, в ближайшее время будет попытка протестировать отметку в 62 доллара за баррель. В мире все еще очень много «горячей» спекулятивной ликвидности. Сейчас есть такая фишка: почему бы не купить всякого хлама в виде, например, нефти? Потолок у этого спекулятивного движения, может быть 62 доллара за баррель, а может и 67 - 68 долларов. Но все это не более чем попытки сделать хорошую мину при очень плохой игре. Фундаментальные факторы в виде падающей экономики Китая и снижения ресурсоемкости мировой экономики в целом, плюс распространение электромобилей и развитие технологий хранения электроэнергии, конечно, будут давить на нефтяные котировки вниз. Сыграет роль и начинающееся удорожание капитала после повышения ставки ФРС США.
Если посмотреть в целом на данные ОПЕК, BP или международного энергетического агентства, то мы увидим, что в мире сейчас наблюдаются абсолютно рекордные объемы складских запасов нефти и других энергоносителей. На коммерческих и государственных складах хранится почти 3,5 миллиарда баррелей в нефтяном эквиваленте. В Роттердаме, Гонконге и Сингапуре стоят десятки (в целом где-то полторы сотни) танкеров, под завязку залитые нефтью. Так что в перспективе для сырьевых рынков может сложиться идеальный шторм, который может обрушить стоимость сырьевых активов — до 35 долларов за баррель по нефти, а может, и до 25 долларов или даже ниже.
Жители алтайского края могут спать спокойно.
— Эйфория продлится от 3 до 9 месяцев. Продолжительность будет зависеть от риторики и политики ФРС США по поводу дальнейшего повышения ставки. Также нужно смотреть на действия и заявления ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии и Народного банка Китая. Надо посмотреть, насколько жестким будет кризис ликвидности в Китае. Некоторые центробанки и после победы Трампа надеются на то, что все проблемы на рынке можно решить, подключив печатный станок.
Кроме того, надо понимать, что в рамках ОПЕК квоты на добычу постоянно превышались в течение последних 3,5 лет. Договоренности о сокращении добычи в ОПЕК не исполнялись. Будут ли они исполнятся на этот раз — большой вопрос. Да и в России, например, по итогам октября качали 11,2 миллиона баррелей нефти в сутки — это абсолютный рекорд за все время добычи нефти в нашей стране. Мы только на словах за сокращение добычи ради поддержания цен, а по факту заливаем мировой рынок нефтью.
Я думаю, диапазон по нефти в 55 - 62 доллара за баррель может продержаться несколько месяцев. И даже при таких ценах российские власти вряд ли захотят допускать сильного укрепления рубля. Нарисовать крепкий рубль при умирающей экономике, конечно, попытаться можно. 60 или даже 58 рублей за доллар монетарные власти, возможно, сделают. Но они понимают, что российский бюджет реально сыплется. Дыра в бюджете в этом году образовалась не в 2,4 триллиона рублей, как планировали, а в 3,1 триллиона. В следующем году дыра в бюджете будет еще больше. В этих условиях попытки надуть пузырь в рубле и нарисовать низкую инфляцию будут сопровождаться тем, что платежный, торговый баланс и бюджет продолжат рассыпаться. Нефтяного пирога уже не хватает.
Мы только на словах за сокращение добычи ради поддержания цен, а по факту заливаем мировой рынок нефтью.
Это многоходовочка от мастера многоходовочек
Нефтяного пирога уже не хватает.
Хотите сказать, что проект Россия закрывается?
- гость - 3 января 2017 г. 15:41
Россия заливает рынок нефтью, заметим, что заливает умирающей экономикой, и поэтому нефть дешевеет. Бггг
Это что за перец такое говорит?
И что теперь Доллар 35р будет стоить?
А прочитать пост на 15:17 слабо, типа читать не умеем? в январе нефть стоила 27,10 за баррель, а теперь уже 58 (я про брент!) И где все предсказатели краха рубля до 200 руб. за долл.? Все финиш, атака сдулась? Да ВЭБ должен был умереть, но не умер, долги крупных банков типа Глобус государство в виде ВЭБа приняло на себя, да и инвестиции и санкции на 20 млрд. не похерили, а теперь тем более. Да и в фонды все что больше с цены на нефть с 40 баксов в резерв пойдет и что? Главное, что крупнейшие игроки-потребители: Китай, Индия, и поставщики: Сирия, КСА,Кувейт, Катар, Ирак, Иран и прочие играют совместно с нашими на рынке говорит о том, что методички о гибели России надо выбрасывать как и надежды на сланец. Всем стали нужны ресурсы, доллар с евро не очень.
Это что за перец такое говорит?
3 января 2017, 03:34 ФинансыРынки Россия в 2016 году добыла рекордное количество нефти и увеличила объем добычи газа
- гость - 3 января 2017 г. 15:48
И что что рекордное, как это отражается на мировом рынке, где добыча нефти в 10-ки раз больше? А газ в рекордных количествах скупает ЕС. И чо? )
В мировом раскладе, России приготовили роль рынка сырья и сбыта, после развала СССР, сделав донором загнивающей капиталистической, паразитарной системы. Деньги это лишь посредник между ресурсом человеческим и ресурсом природным. В России ресурс человеческий есть, ресурс природный тоже есть, а денег нет...Полтергейст какой то? Если где то убыло, смотри где прибыло, а прибыло, у мировых паразитов и их поддельников в НАШЕЙ стране, так называемых наебулиных, холодцов, мюллеров, менделей, и остальных не менее колоритных, в плане навешивания лапши, личностей-безличностей, продающих всех за наличности...Всего две величины нужно сопоставить (ресурс человеческий и ресурс природный) и тогда станет ясно кто есть кто, а ху из ху.... Какое уж тут прединфарктное, только благодаря мощному организму, Россия еще существует, с огромным количеством пиявок, в лице "патриотов" от власти и их соратников, из стран в которых они держат родственников и деньги, которые присосались к этому организму и жрут все больше и больше, а с учетом, что ими же принято решение об ухудшение качества для увеличения количества, а следовательно товарооборота, то паразиты жрут -ср.т и вешают лапшу о борьбе за счастье этого организма....
В США осталось 1/3 сланцевых скважин на газ и нефть. Компаний выживет 1/6. Это финиш, нельзя заморозить сланцевую скважину, она гибнет. Пузырь лопнул. КСА, Иран и Россия убили конкурента и захватили его нишу и теперь понятно какую цену сланец не переживет. Остальное все бред гостя. Не будет больше дешевой нефти, пока ее был избыток, было можно спекулировать, а сейчас нет разведанной, все кто пишет обратное - хохлы по жизни.
- гость - 3 января 2017 г. 15:52
Прогнозы Футюха почитайте на 2017 год. Вам полезно будет моск промыть.
2 3 января 2017 г. 15:54 В США
Когда там крах США, напомни, а то я уже начинаю отчаиваться
увеличение объёма добычи газа ведёт к ограничению потребления его самими россиянами под предлогом обеспечения безопасности в многоквартирных домах.
Народ от этого богаче не станет.
2 3 января 2017 г. 15:54 Зачем так переживать за российскую нефтянку, ведь всем известно, что её доля в бюджете каких то 8%. Россия и при нефти за 25 баксов неплохо жить будет.
доллар будет стоить 63 копейки
- гость - 3 января 2017 г. 15:56
Потребление газа населением для коммунальных нужд составляет в России менее 1% от его добычи. Вы о чем?
— К чему приведет снятие ограничений по добыче углеводородов в США?
— Это очень серьезное заявление Трампа. Современные технологии позволяют заниматься переработкой угля для производства электроэнергии практически с тем же минимальным загрязнением окружающей среды, что и при использовании газа. Если в Америке будут даны мощные налоговые стимулы и для сланцевой, и для угольной промышленности, то США еще сильнее сократят объем импорта углеводородов. Сокращение составит от 2 до 4 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте в течение 3 - 5 лет. На мировом рынке нефти будет наблюдаться ее избыток не в 1,5 миллиона баррелей, как сегодня, а в 3 - 4 миллиона баррелей. Это автоматически уронит цены на энергоносители. По мере того, как будут получать налоговые и иные льготы сланцевики, КПД сланцевой добычи в Штатах будет расти. Сланцевая революция начнет переживать очередной ренессанс. Себестоимость добычи продолжит снижаться. Еще несколько лет назад себестоимость по сланцевой нефти была 75 - 80 долларов за баррель, потом — 55 - 60 долларов где-то в 2014 году. Сейчас себестоимость сланцевой нефти — около 43 - 45 долларов за баррель, и она будет быстро снижаться при наличии льгот и развитии технологий.
- гость - 3 января 2017 г. 15:59 Сейчас себестоимость сланцевой нефти — около 43 - 45 долларов за баррель, и она будет быстро снижаться при наличии льгот и развитии технологий.
У пиндосов нет технологий, все технологии и оборудование добычи углеводородов они брали у России.
- гость - 3 января 2017 г. 15:59
Ога. И это при том, что Трамп собрался поднимать с колен промышленность США. Пейшите ищё, пейсатель.
15:52 Классика жанра: 1. Патриоты и власть держат деньги и жилье за границей, но найти их либералы вместе с ЦРУ не могут))) 2. Дети ВПР - см. п.1 3. Развалили страну (ну да, кто у власти из 90-х?) 4. Развалили армию .... 5. Раздарили земли иностранцам 6. Олигархи у власти. Вопрос - кто из 1-й двадцатки Форбс в друзьях у Путина, а понял - это Прохоров, Потанин и Дерипаска)))). А жены их по просьбе Путина по Болотным шарились? 7,8,... много, хоть до утра
15:56, идея запретить газ в многоквартирных домах очень правильная. Как правило эти дома старые. В большинстве, проводка не менялась, но нуждается в замене. Новую можно сделать с расчетом на использование эл.плит. И спать спокойно, не боясь, что сосед алкоголик взорвёт дом.
Зарплата 0 : -15%.
16:02 "Сейчас себестоимость сланцевой нефти — около 43 - 45 долларов за баррель, и она будет быстро снижаться при наличии льгот и развитии технологий." - бред. Назовите хоть одну сланцевую прибыльную компанию на сегодня? Где бешенный рост скважин новых. Я Вам привел статистику падения в три раза скважин. Сегодня вырабатывают остатки самые выгодные, но все равно убыточные. Пузырь лопнул.
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ! А точнее сказать - ЦИНИЧНОЕ! Внимательно послушайте. Каждое слово, от исторического экскурса и понимания точного выбора целей преступного для страны влияния, до продажи интересов государства вражеским агентам - ТЯНЕТ НА ВЫСШУЮ МЕРУ! А дрожь в голосе и жалкое блеянье - выдаёт СТРАХ! СТРАХ ПРИЗНАНИЯ СОУЧАСТНИКОМ! ЧУБАЙС КАК ИНДИКАТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОКА ОН НА КОНЕ, ОНА БУДЕТ ПОД... http://worldcrisis.ru/crisis/2553866
российский дзен http://zenrus.ru/ если кто не знает, что такое дзен, то объяснение тут http://lurkmore.to/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BD
- гость - 3 января 2017 г. 16:07 ЧУБАЙС КАК ИНДИКАТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОКА ОН НА
Чубайс друг путина, не надо вскрывать эту тему
16:03 Как можно назвать такого пейсателя? Авто может совершать аварии - запретить. Кухонные ножи самое распространенное орудие убийства в РФ - запретить. Не путайте следствие с причиной - надо ставить законодательно везде отсекающие клапаны газа на вход и контроль горелок у газплит. Все, и нет проблемы, есть утечка газа - они автоматически перекроют. Электроэнергия тоже небезопасна (больше всего погибших от нее родимой), а сколько взорвалось котлов на мазуте и угле. Не медленно запретить, и спички особенно с зажигалками.
НЕТ ДЕНЕГ? Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году
Россия в 2016 году увеличила объем добычи нефти и газового конденсата на 2,5%, до 547,499 млн т, обновив тем самым рекордное значение
Объем добычи нефти и газового конденсата в годовом выражении вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, до рекордных 547,499 млн т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Общегодовой показатель среднесуточной добычи нефти при этом составил 10,965 млн барр. В декабре 2016 года Россия извлекла на 3,7% нефти больше, чем в 2015 году, объемы добычи составили 47,402 млн т. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн барр.
Экспорт сырья в дальнее зарубежье, в свою очередь, в 2016 году составил 235,813 млн т (или 4,723 млн барр./сутки), что на 7% выше аналогичного показателя за 2015 год.
Также в 2016 году на 0,6% выросла и добыча газа. Согласно данным экспертов, ее объемы составили 640,007 млрд куб. м. Лидирующую позицию по производству газа сохранил НОВАТЭК (49,933 млрд куб. м), из числа вертикально интегрированных — «Роснефть» (26,646 млрд куб. м), ЛУКОЙЛ (18,387 млрд куб. м), «Сургутнефтегаз» (9,758 млрд куб. м) и «Газпром нефть» (3,478 млрд куб. м).
Такие же цифры по добыче нефти на встрече с журналистами 21 декабря приводил глава Минэнерго России Александр Новак. По мнению заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, в 2017 году экспорт нефти увеличится. «Условно 253,5 млн т мы планируем в этом (2016) году, что на 4,8% выше, чем в 2015 году. В 2017-м у нас будет небольшой плюс к этому (показателю 2016 года. — РБК). Пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений [об ограничении добычи]», — рассказал он на брифинге.
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ВЛАСТИ БУРЖУИНСКОЙ - САМЫЙ, ЧТО НИ НА ЕСТЬ ПОРОСЯЧЬЕ-СВИНСКИЙ!
"Чубайс друг путина, не надо вскрывать эту тему" - Чубайс ваш спонсор, спонсор либералов. Он олицетворяет приватизацию, убирать его без оснований - означает пересмотр итогов приватизации, страна пока этого не потянет. ПОКА. Подождем. А по сути Чубайс предложил идею, а руководители предприятий (коммунисты) и депутаты подхватили идею. Они вместе дерибанили в 90-е страну. Сейчас идет национализвция, по аккуратно, но могут и быстрее, но сядут тогда не только Чубайс, но и наши "коммунисты", которые грабили страну и армию.
- гость - 3 января 2017 г. 16:16 - Чубайс ваш спонсор, спонсор либералов.
Ну, а я как сказал? Чубайс друг главного либерала (Путина)!
Во поперло, уже 57,75
16:12 Вот поэтому и рухнул рынок сланца. На пике падения спроса - РФ увеличила экспорт и захватила чужую нишу. Где теперь строительство танкеров? Где Набуко? Где будет Хохланд в 2020 г.? У Кого бедет брать Индия и Китай?
- гость - 3 января 2017 г. 16:20 Да какая разница, доходы в бюджет от продажи нефть - это копейки.
нас не спасёт и 130.
- гость - 3 января 2017 г. 16:24 нас не спасёт и 130.
Считаете, что вовины друзья опять всё по карманам потырят?
16:18 Есть либераСты, которые обзывают себя несправедливо либералами, а есть нормальные либералы. Надо понимать русский язык. Есть "коммунисты" , которые жгли партбилеты или вступали в КПРФ, но те и те дербандили и продавали страну. а есть и были Коммунисты, которые вступали в партию перед боем и шли на танки.
- гость - 3 января 2017 г. 16:31 Путин то кем будет?
16:19 Брент 58,50
16:35 Есть такая профессия, Родину защищать!
- гость - 3 января 2017 г. 16:36 Либерал?
- гость - 3 января 2017 г. 16:36 16:35 Есть такая профессия, Родину защищать!
Развал Союза будем считать защитой Родины?
16:20,22,24 Ты уж определись - экспорт нефти и газа для страны и налоги: - это копейки - Нас не спасет и 130 - вовины друзья опять всё по карманам потырят. отсюда вывод - для России точно не копейки (только брацкие получали нахаляву), но кончилась халява у всех. Вас (кого точно не спасет 130), а Россия и не пропадает, не замерзает и не кричит спасите. Ну принято такие обвинения подтверждать ссылками, но промолчу0, т.к. давно обещаете найти стопятьсотхулиардов Путена найти и арестовать, америкосы аж 5 млрд. на это уже потратили, но что-то не видно арестов? Путин под крышей Бабамы?
Ну принято такие обвинения подтверждать ссылками
Ну и кого из пойманных губеров-миллиардеров действительно сослали?
- гость - 3 января 2017 г. 16:42 отсюда вывод - для России точно не копейки
Сколько идёт в бюджет?
Хорошая новость, но мы уже поняли, что при полтиннике стабильно и конкурентоспособно. А дорогая нефть - дорогой рубль, снижение конкурентоспособности. Мы и так по продаже оружия на 3 месте, значит США и Франция выигрывают конкуренцию в баксах за танк, автомат или ракету
За то при снижении доллара можно что-нибудь за рубежом поискать
Кстати, а что там с импортозамещением, надеюсь догнали и перегнали?
"Развал Союза будем считать защитой Родины?" - Какое отношение Путин имеет к этому отношение? По этой твоей фразе ясно кто ты гейропеестыйлибераст.
16:56 А он хоть к чему нибудь имеет отношение, ну кроме открытия Ельцин-центра?
Из всего базара ясно только одно. Рф - бензоколонка. Со старым оборудованием и пьяным оператором.
16:46 Классика либерастики. "Ну и кого из пойманных губеров-миллиардеров действительно сослали?" А где они пойманные? Неужто при должности? Нет отстранены и сидят под арестом под следствием, суд решит, но либераст то ты в том, что переобуваешься в прыжке: кого из окружения лично Путина американцы и их прихлебатели "поймали на коррупции? Где миллиарды Путина? Жду ответ, а как обещали.
- гость - 3 января 2017 г. 16:50 За то при снижении доллара можно что-нибудь за рубежом поискать
вот она сущность ваша-губошлёпы, ничего не производить,а жить на спекуляциях.
- гость - 3 января 2017 г. 17:01 кого из окружения лично Путина американцы и их прихлебатели "поймали на коррупции? Где миллиарды Путина? Жду ответ, а как обещали.
А помнишь как усатая навка и путин трясущимися губами рассказывали про возможный информационный вброс и советовали не верить про миллиарды вовиного скрипача?
- гость - 3 января 2017 г. 17:01 Но ведь мы производим: АЭС, калашниковы, зерно, мелованную бумагу..вот это вот всё?
- гость - 3 января 2017 г. 17:01 но либераст то ты в том, что переобуваешься в прыжке:
А тот кто таскает чемоданы, а потом прислуживает майданщику Эльцину это либераст или либерал?
Наверху говорят, что с макроэкономикой в России всё хорошо, встаём с колен, импортозамещаем. Доходы населения падать перестали (реальные располагаемые доходы за 2 года официально упали на 15%, реально на 30-50%; розница сыпется 25 месяцев подряд на фоне скачкообразного роста нищеты). Инвестиционный климат улучшается (инвестиции валятся с конца 2014г и упали на минимумы 2009г). Бюджет не сыпется (дыра в казне более 3,1 трлн рублей при запланированных 2,4 трлн). Экономика оживает (падает 7 кварталов подряд). Забыли уточнить, что речь идёт о семейной экономике виолончелистов, разводчиков корги и владельцев домиков для уточек.
Верной дорогой идём, товарищи...
-–Наш паровоз вперёд лети, в коммуне остановка...
17:06 И где там про Путинские млрд.? Плиз ссылку хоть на один документ с подписью и печатью? Нет, а что есть - просто что-то напечатанное? А где слово Путин там, нет? Какая печаль. Вы про Ралдуева что можете сказать по существу, что два менеджера банка Россия проводили под прикрытием миноритария определенные действия, чтобы вывести определенные сделки из под санкций/ареста американцев? А с какой интересуетесь позвольте спросить? Мы-то ждем уже много лет разоблачений/счета за границей/яхты/виллы. Давай, а то не солидно как-то. Или твое ЦРУ только пробиркой может в ООН махать?
В капиталистическом государстве невозможно существование "свободных" СМИ - содержащиеся капиталистами, главная цель деятельности которых максимальная прибыль в минимальный срок, средства массовой информации превращаются в СМРАД - средства массовой рекламы, агитации и дезинформации. СМИ становятся классовыми, СМИ становятся буржуазными, и, соответственно, становятся орудием ведения классовой борьбы буржуазии с классом наемных рабочих, служащих и рабочей интеллигенции.
В капиталистическом государстве невозможна "демократия", как власть народа, под которым, по умолчанию, подразумеваются не всё население, объединенное по принципу гражданства данной страны, а наиболее представленный в обществе класс - пролетариат, класс наемных рабочих и рабочей интеллигенции. Сконцентрировав в своих руках право на обладание частной собственностью на средства производства и торговли, и, следовательно сконцентрировав в своих руках управление экономикой буржуазия сливается с чиновничеством, и, фактически, приобретает способность изменять ход законодательных, исполнительных и судебных процессов в направлении реализации своих классовых интересов, главным их которых является эксплуатация наемных рабочих через присвоение прибавочного и некоторой части необходимого продукта, произведенного наемными рабочими на средствах производства, принадлежащих буржуазии.
В капиталистическом государстве невозможны "честные выборы", поскольку классовая по своей сути капиталистическая администрация будет использовать административный ресурс для давления на рабочих с целью повышения явки на выборы и голосования за необходимого классово верного кандидата. Сама процедура референдума проводится не для того, чтобы реализовать мнимое право народа на участие в управлении государством, а для того, чтобы провести процедуру легитимизации правящей группы.
Истинная свобода возможна только в том обществе, в котором устранены элементы эксплуатации человека человеком.
17:17 Так ты расскажи, почему падают доходы населения и кого конкретно? И про инвестиции тоже, а уж про дыру в бюджете на что не потраченную, расскажи, особенно на примере края? А еще расскажи про успехи коммунистов во второй половине 80-х, да и про окружение Ельцина в 90-х. Как мы "замечательно" жили и богатели? Да и за счет чего?
"Истинная свобода возможна только в том обществе, в котором устранены элементы эксплуатации человека человеком." - "Брежнев это, а ты клоуны, да клоуны." анекдот советский. И где такое общество, где "нет эксплуатации ...". Коммунизм не предлагать, не наступил.
17.23 протёк всего лишь один панамский офшор из 50 возможных, ты электорат глупее себя то не считай)))) Кстати не напомнишь, где скрываются/под какой фамилией и как выглядят дочки нашего народного президента Владимира Путина?
Мамоне от 17:23 А Эльцин кого назначил президентом? Вы знаете. А это уже о многом говорит.
17:31 Опять смена темы и вопросы, вместо подтверждения своих утверждений. " один панамский офшор из 50 возможных" - так найдите и арестуйте,что кишка слаба, с 2007 года обещаете вруны. Да и про дочек все что в инете вранье, много раз опровергнутое, ведь подтвердить-то нечем, прав я? Я вот дочек видел у нас на Алтае, и не только дочек, а ты? Классика процесса. Или для тебя великая тайна, где, когда и как они отдыхали на Алтае (заметь я не про Горный Алтай). Эх даже соврать по умному не можете.
Товарищъ Суховъ 3 января 2017 г. 17:37 Хоть одно доброе дело для страны сделал, про Ельцина-покойника не хочу. Повторяю, он сделал одно доброе дело.
- гость - 3 января 2017 г. 17:38 Не тебе визжать про смену темы вопроса)Изначально "- вовины друзья опять всё по карманам потырят." потом ты начал хныкать про миллиарды путина " т.к. давно обещаете найти стопятьсотхулиардов Путена найти и арестовать, америкосы аж 5 млрд. на это уже потратили, но что-то не видно арестов? Путин под крышей Бабамы?"
Да всем нахезать на то, где и когда ты их видел, словоблудница эдакая)) Речь про то где они сейчас и под какой фамилией и почему эта инфа не публична!
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
а с каких пор у нас стали назначать президента. я думал что выбирают: (
- гость - 3 января 2017 г. 17:41 Хоть одно доброе дело для страны сделал, про Ельцина-покойника не хочу. Повторяю, он сделал одно доброе дело.
дом правительства расстрелял что ли, фига ты озорник)