Фото: lizaalert.org
Волонтеры начали поиски 43-летнего жителя Славгорода Сергея Назаренко, который пропал еще 17 декабря прошлого года. Об этом сообщается на сайте поисковой группы "Лиза Алерт".
Рост мужчины составляет 178 сантиметров, он среднего телосложения с короткими темными волосами и голубыми глазами. Мужчина был одет в черную вязаную шапку, куртку такого же цвета, синие джинсы и коричневые ботинки с серыми вставками.
Особыми приметами пропавшего являются шрам на голове и смещенный влево нос.
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