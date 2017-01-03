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51-летняя женщина сильно ударилась головой в ледовом городке на новосибирской набережной, в результате чего ее увезла в больницу "скорая помощь". Инцидент произошел в понедельник, 2 января, сообщают в Мунициальной аварийно-спасательной службе (МААС).
Отмечается, что женщина сильно ударилась, катаясь на горке. Пострадавшую сразу передали врачам. В МААС призвали новосибирцев соблюдать меры безопасности при активном отдыхе, отметив, что количество обращений с разными травмами увеличилось.
В компании "Лед-Шоу Парк", которая построила городок, отметили, что женщина поскользнулась на одной из лестниц, расположенной в городке. Директор компании Сергей Машаров подчеркнул, что это была обычная невнимательность. По его словам, все лесенки в городке почищены, а на горках несчастных случаев не было. "Были небольшие травмы на катке, но это обычное явление — это же лед, это же снег, это же зима, люди поскальзываются", — цитирует его портал "НГС.Новости",
Также Машаров отметил, что на территории городка работает медпункт и каждый день дежурит травматолог.
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