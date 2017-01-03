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Новости

Барнаульцы сообщили об опасном рекламном щите в городе. Фото

, ИА "Амител"
По словам очевидца, из рекламного щита, который расположен на проспекте Ленина, выпали металлические конструкции

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обратили внимание на опасные щиты с рекламой в центре города. Соответствующее сообщение появилось в паблике barnaul22 "ВКонтакте". 

Автор сообщения отметил, что из щита на проспекте Ленина рядом с корпусом АлтГУ вновь выпали металлические конструкции. 

"А ведь на аллее ходят люди!" — пишет очевидец, отмечая, что пострадавших, к счастью, еще не было.

В комментариях пользователи отметили, что в данный момент на аллее сугробы, поэтому гулять там невозможно. Также один из подписчиков посоветовал автору обратиться к владельцу рекламной конструкции, а не винить в произошедшем городскую администрацию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.01.2017 16:32
- гость -

Администрация, когда уберете эту рекламную помойку из центра города?

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3.01.2017 16:35
гость

На остановке Павловский тракт-Солнечная поляна (солнечная) прям на остановке стоит щит,с него постоянно отваливаются куски железа!!! Администрация поясните для какой цели в центре остановки установлен щит??

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3.01.2017 16:45
- гость -

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