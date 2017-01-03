Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обратили внимание на опасные щиты с рекламой в центре города. Соответствующее сообщение появилось в паблике barnaul22 "ВКонтакте".
Автор сообщения отметил, что из щита на проспекте Ленина рядом с корпусом АлтГУ вновь выпали металлические конструкции.
"А ведь на аллее ходят люди!" — пишет очевидец, отмечая, что пострадавших, к счастью, еще не было.
В комментариях пользователи отметили, что в данный момент на аллее сугробы, поэтому гулять там невозможно. Также один из подписчиков посоветовал автору обратиться к владельцу рекламной конструкции, а не винить в произошедшем городскую администрацию.
Комментарии
Администрация, когда уберете эту рекламную помойку из центра города?
На остановке Павловский тракт-Солнечная поляна (солнечная) прям на остановке стоит щит,с него постоянно отваливаются куски железа!!! Администрация поясните для какой цели в центре остановки установлен щит??
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