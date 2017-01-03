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Ассанж назвал обвинения РФ в кибератаках попыткой дискредитировать Трампа

, ИА "Амител"
Также основатель WikiLeaks опроверг сотрудничество с РФ или другим государством

Фото: hs-design.ru

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений России во вмешательстве в ход президентских выборов в Штатах со стороны действующей американской администрации была попытка лишить легитимности будущего главу государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hill.

"Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом", — приводит издание слова Ассанжа, которые он произнес в ходе интервью телеканалу Fox News.

Также он опроверг сотрудничество с Россией или иным государством. Ассанж подчеркнул, что источником WikiLeaks не является государство. "Поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с российским правительством – ред.) – нет", — заявил он.

При этом, отмечает газета, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход президентских выборов в Америке, отметив, что на самом деле результаты изменились из-за заявлений Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты.

Ранее ряд спецслужб, которые входят в разведывательное сообщество США, заявили, что хакеры из РФ якобы атаковали в ходе предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу одержать победу. С данными выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Доказательств о причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не было предъявлено ни разу.

16 декабря действующий президент Штатов Барак Обама сообщил, что расследование будет завершено до окончания срока его полномочий 20 января. При этом он отметил, что некоторые доказательства по делу не будут опубликованы по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя данные обвинения, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах РФ, а истерика нагнетается ради отвлечения внимания от их содержания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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