Фото: weacom.ru
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что появляется на официальных мероприятиях, в том числи брифингах, в одежде отечественного производства. Об этом дипломат сообщила в интервью "Sputnik Польша", пишет РИА Новости во вторник, 3 января.
"Я получаю огромное количество вопросов о том, во что я одета. Вот вам и ответ: одежда российская", — приводит агентство цитату Захаровой.
Подчеркивается, что внимание общественности, в частности, привлекло строгое черное платье с рукавами-фонариками, в котором дипломат пришла на один из брифингов. Она призналась, что приобрела одежду в большом магазине рядом с домом.
Захарова рассказала, что во время поездки за рубеж на переговоры ее коллеги-дипломаты отмечали, что это очень красивое платье. "А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине", — добавила представитель МИД.
Также она сообщила. что однажды к ней обратилась российская компания, в одежде от которой она, сама не зная об этом, неоднократно появилась на публике. Дипломат не смогла принять подарок из-за антикоррупционного законодательства, однако пообещала покупать продукцию этого производителя.
Комментарии