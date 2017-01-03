Фото: tv2.tomsk.ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снова обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на бензин в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Подчеркивается, что стоимость самой ходовой марки АИ-92 в минувшем году поднималась пять раз и с 2017 года опять увеличилась. В пресс-службе уточнили, что с 1 января в регионах Сибири стоимость всех видов бензина в среднем выросла на 20 копеек за литр. "В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей", — цитирует агентство сообщение.
В администрации добавляют, что за прошлый год стоимость АИ-92 выросла на 1,8 рубля. В пресс-службе отметили, что причину ценового роста и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют. В подписанной Тулеевым телеграмме подчеркивается, что "монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев".
Тулеев отмечает, что постановка людей перед фактом, что цена поднялась, может привести к ситуации, которая происходит в Мексике. Там "монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права", — цитирует пресс-служба слова губернатора. Он также поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.
Агентство напоминает, что Тулеев уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с ростом цен на бензин в июне минувшего года.
Комментарии
нефть прёть, а этот со своей заботой о народе!
Так это же Мексика - там тепло! А у нас 86% за рост цен на бензин в том числе...
Какой то этот Аман не единорос!
Медведев ответит в том же духе как и учителям-идите в бизнес !